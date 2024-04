Blanes estrena un festival de cinema amb 4.500 pel·lícules inscrites de 122 països

L'Ajuntament de Blanes (Selva) organitzarà un festival de cinema que es farà entre l'11 i el 18 de maig on s'han inscrit 4.500 pel·lícules de 122 països. De tots els projectes presentats, 80 persones han seleccionat 140 curtmetratges i 40 llargs que seran els que participaran en la primera edició del certamen. El Blanes Costa Brava International Film Festival donarà tres premis honorífics. El primer d'ells serà pel muntador Amado Carreras, un guardó que s'entregarà a títol pòstum. El festival comptarà amb altres activitats com exposicions, presentacions de llibres i actes populars com una 'zombiewalk' o un concurs de curtmetratges. L'alcalde, Jordi Hernández, ha remarcat que el festival vol promocionar la "riquesa cultural" que té Blanes.