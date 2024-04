Joan Enric Barceló presenta el seu llibre ‘Morir sabent poques coses’

Malgrat ja no viure al poble, el cantant, guitarrista i compositor d’Els Amics de les Arts, Joan Enric Barceló, se sent arrelat a la vila que l’ha vist néixer i créixer. Ara, els seus veïns han volgut retornar-li l’estima acollint la presentació del llibre que suposa el seu debut en l’àmbit de la narrativa: Morir sabent poques coses. La presentació del llibre va anar a càrrec de Quim Bayé, professor vidrerenc i una de les primeres persones a qui l’autor va escollir per demanar-li consell en les versions inicials del llibre. D’altra banda, el mestratge de Vicenç Pagès Jordà va ser fonamental en la posada en marxa de la faceta literària de Barceló, que s’estrena amb un recull de contes on els personatges miren d’entomar amb més dignitat que perplexitat la mort i l’absurditat del dia a dia més prosaic.

L’acte va ser organitzat per Activa Vidreres, el principal partit a l’oposició de l’Ajuntament de Vidreres. Segons Lluís Campmajó, el seu portaveu, Joan Enric Barceló «exerceix de vidrerenc allà on vagi. També vam aprofitar lacte per donar imatge i veu a escriptors locals.» El to amè de Quim Bayé, intercalant tocs humorístics amb la part més profunda de la novel·la, en la qual destaca el record tardà dels personatges o grans tasques mai reconegudes, va fer gaudir els prop de 250 assistents que van omplir el Teatre Casino la Unió de Vidreres.

El músic vidrerenc, Àlex Pérez, també hi va ser present. Pérez acaba de treure el seu primer disc al mercat anomenat Tot el que som. Tots dos artistes van interpretar una versió de la cançó d’Els Amics de les Arts Louisiana o els camps de cotó. A l’acte també hi van ser convidats autors i autores de Vidreres que també han publicat un llibre en els darrers temps.