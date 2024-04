El Cercle Calongí i el centre de serveis per a la gent gran de Maçanet opten als Premis d'Arquitectura

La rehabilitació del Cercle Calongí de Calonge, una intervenció a la Torre de les Hores de Cervià de Ter, l'interiorisme del centre de serveis per a la gent gran de Maçanet de la Selva i diverses instal·lacions del festival Lluèrnia d'Olot són algunes de les obres que opten als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona. Dels vuitanta projectes presentats a la 26a edició dels guardons que organitza la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), el jurat n'ha seleccionat 24, d'on sortiran els guanyadors que es faran públics el 7 de juny. Serà a la seu del COAC, a la Pia Almoina, i també s'hi anunciarà el Premi de l'Opinió, concedit per vot popular.

El jurat, format per tres arquitectes reconegudes internacionalment vinculades a l'exercici de la professió i a la docència - Izaskun Chinchilla com a presidenta i Anna Noguera i Silvia Blanco com a vocals-, ha triat una dotzena d'obres de la categoria d'Arquitectures, que inclou tant obres de nova planta com reformes i rehabilitacions. En aquest àmbit, aspiren al reconeixement projectes com una nau a la Moixina d'Olot d'Arnau Estudi d'Arquitectura, la intervenció a la Torre de les Hores de Cervià de Fortià Arquitectes, la rehabilitació del Cercle Calongí de Calonge a càrrec de Roger Panadès, Anna Prats i Joan Valls o la reconstrucció de Can Lluci, a Maià de Montcal que signen Celobert Cooperativa i Marcel Prats.

Cinc dels projectes seleccionats corresponen a la categoria d'Interiors, que reconeix obres on l'accent recau en el tractament de l'espai interior. És el cas del Restaurant Villa Mas de Sant Feliu de Guíxols, d'Anna Sabrià, o del centre de serveis per a la gent gran de Maçanet de la Selva, també d'Anna Prats i Joan Valls.

Les obres en espais urbans o naturals s'inclouen en la categoria de Paisatges, que enguany compta amb dos seleccionats: el pla especial de la muntanya de Sant Antoni a Sant Joan de les Abadesses, de PAAS.Puigcorbé Arquitectes Associats i una intervenció al Lluèrnia de Nua.

També hi ha instal·lacions del Lluèrnia a l'apartat d'Espais Efímers, amb cinc obres de curta durada seleccionades en aquesta ocasió, com ara l'Arc Lumínic de PMFL Arquitectura, que també s'ha vist fa unes setmanes al LumLab de Sant Feliu.

Fins al 5 de maig, la sala d'exposicions del COAC acull l'exposició de les vuitanta obres presentades en l'edició actual dels premis.