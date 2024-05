La cassanenca Cristina Canamases guanya el premi de narrativa Vila d'Ascó

La cassanenca Cristina Canamases i Guitart s'ha endut el premi de narrativa dels Premis Vila d'Ascó amb Els dos últims Fabergé, una novel·la escrita en gran part en els trajectes en tren entre Girona i Barcelona que realitza diàriament. D'entre les 42 obres presentades en la categoria de narrativa, el jurat va escollir per unanimitat l'obra de la gironina, una ficció històrica al voltant dels Ous Fabergé, unes joies en forma d'ou d'un valor incalculable que els tsars es regalaven entre ells.

Se'n van elaborar una cinquantena. Actualment, alguns estan exposats a diferents museus als Estats Units, a Anglaterra i a Rússia i d'altres formen part de col·leccions privades, com la de Víctor Vekselberg, que va crear un museu per exposar-los. Es desconeix on són vuit d'aquests cinquanta ous i s'especula que estan en mans de persones que no en volen donar informació o, fins i tot, que han estat destruïts.

La protagonista de la novel·la és l'Olga, una treballadora de l'orfebreria on es van elaborar els Ous Fabergé, que acaba immersa en una trama rocambolesca on es barreja la Revolució Russa i l'antisemitisme del moment amb la part més detallada de la fabricació de les joies. El seu periple comença a Sant Petersburg i, després de passar per diverses ciutats europees, acaba a Girona, una ciutat amb un paper crucial per la història on podrà descobrir el secret amagat dins els ous.

El premi inclou la publicació de l'obra a càrrec de Cossetània Edicions.