Cayetana Guillén-Cuervo rep el Premi d'Honor del Festival Internacional de Cinema de Blanes

El Blanes Costa Brava International Film Festival ha entregat aquest dimecres al vespre el Premi d'Honor a l'artista Cayetana Guillén-Cuervo. Si bé els guardons es van entregar el cap de setmana, l'actriu no va poder assistir-hi per motius d'agenda i els organitzadors han aprofitat la seva visita d'aquest dimecres per fer-li l'entrega del premi. El festival l'ha premiat per la divulgació del cinema que fa a través del programa 'Versión Española' que s'emet a Televisió Espanyola des del 1998. Aquest dimecres, l'artista ha vingut a Blanes per presentar el documentar 'Mapa a Pandataria', un film que fa el seguiment dels assajos de l'obra 'Pandataria' a un mes de la seva estrena. Guillén-Cuervo és la protagonista del muntatge.

Aquest divendres va arrencar la primera edició del festival de cinema de Blanes amb una gala al teatre on es va fer l'entrega dels tres els premis honorífics de l'edició. El primer d'ells era per a l'actriu Monica Randall per la seva trajectòria. El certamen també va entregar el premi a títol pòstum al muntador Amado Carreras i l'últim dels guardons va ser per a Cayetana Guillén-Cuervo.

L'actriu va enviar un vídeo per agrair el reconeixement per la seva tasca en la divulgació del cinema, sobretot de l'espanyol. Per motius d'agenda no va poder anar presencialment a la gala d'inauguració, però aquest dimecres sí que ha anat a Blanes per presentar el documental 'Mapa de Pandataria' als OCine del municipi.

Aprofitant la visita, els organitzadors del festival han fet entrega del premi de forma presencial abans de fer el passi del documental.