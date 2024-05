Així celebraran el Dia Internacional dels Museus els museus gironins

Els museus gironins se sumen aquest dissabte a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. Arreu de les comarques gironines, se celebraran una trentena d'activiats relacionades amb l'efemèride, que eguany porta per lema «Museus per l'educació i la investigació» per fer èmfasi en el paper d'aquests equipaments culturals com a espais de formació i recerca.

En el cas de la ciutat de Girona, els museus oferiran diverses activitats al llarg del dia, un concert de cloenda a càrrec del cantant valencià Àlex Blat a la terrassa del Museu d'Història de Girona i obriran les portes de manera gratuïta perquè puguin ser visitats fins a la mitjanit excepte la casa Masó, que oferirà visites gratuïtes a hores concretes. L'entrada al recital és gratuïta, però cal reserva prèvia a través d'un formulari que trobareu als webs dels diferents museus.

Des del Museu d'Art de Girona ens ofereixen un programa doble. Al matí a dos quarts de dotze serà el torn del taller per a famílies amb nois i noies de més de deu anys, Art i ciència: falsificacions al Museu on les famílies podran resoldre el misteri dels falsificadors i les falsificacions d'art. A les sis de la tarda celebraran la Nit de Museus i el Dia Internacional dels Museus amb la visita 4 obres, 4 experts, un recorregut pel museu de la mà dels experts que han participat en les últimes edicions del catàleg "dotze mesos, dotze obres". A continuació, es farà una breu presentació de les publicacions de 2022 i 2023. Tot i ser gratuït, cal inscriure's prèviament al web del Museu d'Art.

A les onze del matí del dissabte, al Museu d'Història dels jueus, tindrà lloc la conferència Pels carrers del call a través del temps a càrrec de la medievalista Lídia Donat, que exposarà l'evolució urbanística del Barri Vell a partir de la recerca arqueològica i documental que està al nostre abast. Cal reserva prèvia a través del lloc web del Patronat del Call. L'entrada és gratuïta.

El Museu d'Història de Girona oferirà a dos quarts de sis de la tarda la conferència La història dels quaderns de la Consol. Resseguint les traces menudes d'un temps de guerra de la periodista Gemma Busquets. És un recorregut per les llibretes de treball escolar conservades per la Consol Colomer Jou, les quals testimonien els canvis que la dictadura franquista va comportar en el sistema educatiu republicà. La conferència es farà al Refugi Antiaeri del Jardí de la Infància, l'aforament és limitat i cal reserva prèvia a través del web del Museu d'Història.

A les 6 de la tarda al Museu del Cinema tindrà lloc l'espectacle i taller familiar La brúixola dels desitjos a càrrec del projecte Iglú. La proposta integra la il·lustració, la música i la paraula en directe i on el públic participa del procés creatiu. Al final de l'espectacle, cada participant rebrà un kit màgic per poder elaborar el seu artefacte per desitjar: La brúixola del desig. L'aforament és limitat, l'entrada és gratuïta i cal reserva prèvia a través del lloc web del Museu del Cinema.

A les set de la tarda el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona ofereix la visita Obre bé els ulls! Racons amagats del monestir, on el visitant podrà descobrir racons i històries del monestir que en una visita normal no s'acostumen a mostrar. L'aforament és limitat i cal reserva prèvia al telèfon 972 20 26 32 o al macgironagalligants.cultura@gencat.cat.

Empúries i Ullastret

Al MAC Empúries, els visitants podran gaudir de la visita romana durant el dia i, per la Nit dels Museus, gaudir d’una passejada per la ciutat grega i romana amb la darrera llum del dia, maridada amb tastets inspirats en la cuina romana.

A Ullastret, grans i petits podran excavar com els arqueòlegs i aprendre les tècniques i les metodologies que fan servir. Al vespre, hi ha programada una passejada per la ciutat ibèrica que finalitzarà amb un tast de cervesa Iberika.