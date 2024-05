Superchunk celebrarà els 30 anys del disc «Foolish» a Sant Feliu

Superchunk celebrarà els trenta anys de seu mític disc Foolish el proper 21 d’agost a Sant Feliu de Guíxols. La banda de Mac McCaughan actuarà a la sala Las Vegas de Sant Feliu gràcies a una coproducció entre Atzavara Club i Six Was Nine.

Des que van treure el seu primer single al 1989 i l'any següent el seu homònim disc de debut, Superchunk s'han guanyat una de les més consistents i respectades carreres del rock independent. En el seu llibre d'estil, un so de power pop intransigent i de gran voltatge, guitarres sobrealimentades i cançons amb un ritme frenètic, mentre la veu de Mac McCaughan entona lletres dolorosament honestes.

Fidels al D.I.Y. i a la independència, han publicat sempre amb el seu propi segell, el molt prestigiós Merge Records, permetent-se quan els ha vingut de gust coquetejar fins i tot amb la instrumentació de jazz a Come Pick Me Up (1999) o els tocs orquestrals a Wild Loneliness (2022), el seu penúltim LP.

L'últim és la compilació de cinquanta singles i cares B titulada Misfits & Mistakes: Singles, B-Sides & Strays 2007-2023 que van publicar a l'octubre de l'any passat: un testament de la passió que la banda injecta a cada una de les seves interpretacions, igual que sigui un dels seus clàssics (com per exemple What A Time To Be Alive, que en aquesta recopilació interpreten en acústic) o una versió per divertir-se (posem per cas la de Oh Oh I Love Her So dels Ramones).

Les entrades ja estan a la venda.