Els neerlandesos Say Yes Dog, primer nom per l’Incívic 2024

El trio neerlandès Say Yes Dog és el primer nom confirmat pel festival l’Incívic de Porqueres, que celebrarà la seva tercera edició el dissabte 23 de novembre.

El grup format per Aaron Ahrends (veus i teclats), Paul Rundel (baix) i Pascarl Karier (bateria), en actiu des de fa més d’una dècada, arribarà al Pla de l’Estany en el marc de la gira de presentació de Dräi, un tercer àlbum d’estudi publicat el passat mes de març i amb el qual es reafirmen com una les bandes més destacades de l’escena synth-pop europea.

Les entrades per aquesta tercera edició del festival de música alternativa, que tornarà a tenir com a escenari el Centre Cívic de Porqueres, ja es poden adquirir per 25 euros al portal koobin.com.

L’organització del festival anirà revelant en les pròximes setmanes la resta d’artistes que passaran per aquesta tercera edició d’una cita que l’any passat va penjar el cartell de sold out, amb un cartell encapçalat per la banda basca Belako, les gallegues Fillas de Cassandra, els valencians Ultralágrima, el barceloní Bofirax i l’empordanesa DJ Ryna.