Hugo Scoccia captura l’essència «còsmica» del seu Cadaqués

«Estar a Cadaqués amb les persones adequades és com viure dins una pel·lícula còsmica», escriu Hugo Scoccia (San Remo, 1992) a la introducció de 45 Días y 500 noches (Círculo Rojo, 2024), un llibre en el qual l’autor, col·laborador de la secció d’opinió de Diari de Girona, recopila en forma de diari els escrits que al llarg del temps ha anat publicant al seu compte d’Instagram. Aquests textos tenen com a eix vertebrador la quotidianitat a Cadaqués, municipi on el seu autor té la seva residència. El llibre es complementa amb set microrelats que barregen ficció i realitat i que, sense tenir un vincle clar, tenen llocs en ciutats o municipis on l’autor ha viscut.

«Fa aproximadament un any vaig començar a fer una sèrie de publicacions en forma de diari a Instagram. Atès que a les xarxes socials la gent mira, fa ‘m’agrada’ a la foto i al cap de dos segons ja passa cap a baix, vaig pensar en la manera d’aconseguir que la gent es quedi una mica més d’estona a la publicació. La cosa va anar agradant entre els meus seguidors, i per això vaig decidir publicar un recopilatori amb tots els escrits» explica l’escriptor i columnista que subratlla que totes les històries «són reals». «Amago algunes coses perquè no em denunciïn els amics, però la res és tot real», bromeja.

Les mil cares de Cadaqués

En conjunt, els relats es poden interpretar també com un homenatge als veïns que viuen permanentment o passen llargues temporades a Cadaqués. «El meu entorn inclou gent de Cadaqués, però també de París o de Londres que hi té residència. Al final, parlo d’un grup de gent jove que anhela recuperar aquelles festes pròpies dels anys seixanta i setanta en cases boniques. De passar-ho bé en un Cadaqués que s’està convertint en un parc d’atraccions» reflexiona l’autor, que apunta també que amb el seu entorn no cessa en la recerca «d’aquella essència de surrealisme, de màgia, d’oci i de festa» que encara manté aquest petit municipi de la Costa Brava.

Continuant amb una de les idees que ja presentava en el seu anterior llibre, la novel·la Mr. Lockdown (Círculo Rojo, 2021), Scoccia torna a parlar d’ecoansietat i de canvi climàtic. «El passat mes de desembre va fer una setmana de molta calor i, de fet, amb el meu germà vam sortir amb barca i ens vam poder banyar. I era just quan hi havia el COP, amb totes les potencies dialogant sobre com salvar el món. Tinc un amic que treballa per aquest sector i hi va anar amb l’avió privat. Em va dir que estava molt preocupat per la crisi climàtica. Al final, em va fer gràcia pensar en aquestes persones que agafen vols cada dos o tres dies, i després m’assenyalen a mi per agafar una barqueta i anar fins al Cap de Creus» explica.

Sabina i el surrealisme

Hugo Scoccia va decidir jugar amb el clàssic 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina per titular el llibre en part perquè «a Cadaqués sembla que les nits siguin més llargues que els dies». L’autor compara la vida al poble amb «una pel·lícula còsmica» -concepte que un amic seu acostuma a pronunciar per brindar- per «aquestes coses estranyes i surrealistes que hi passen i que molts ni creurien».

