El sector gironí del fanzín treu pit a Salt amb la primera fira L’Ineditable

«Amb les xarxes socials, estem massa acostumats a veure imatges amb gran rapidesa. Nosaltres apostem per una publicació que es pugui llegir al tren, davant la llar de foc a la platja o a on al lector li vingui més de gust». Així defineix Andreu Elias -cofundador amb Àlex Martín i Cesc Pujol- de la revista Xàfec, la filosofia d’un projecte nascut fa quatre anys i que enguany publicarà ja el seu vuitè número. Xàfec va ser una de les publicacions que va prendre part aquest dissabte al matí de la primera edició de L’Ineditable, una jornada d’autoedició de còmic i fanzín organitzada en el marc del festival L’Inevitable que, tot i que inicialment s’havia de celebrar a la plaça Llibertat de Salt, a conseqüència de la pluja es va acabar traslladant al gimnàs de l’escola La Farga.

Elias detalla que la idea inicial del projecte «era poder publicar les nostres pròpies obres, ja fossin còmics, dibuixos o poesies, però volíem que el projecte també fos alhora obert a tota mena de col·laboracions de tota classe». «La base és que sigui obra gràfica i literària» afegeix al voltant d’una publicació que s’anomena Xàfec perquè el dia que els tres socis van quedar en un bar per posar fil a l’agulla va ploure «a bots i barrals». Per distribuir la seva publicació, Elias explica que fan servir les xarxes socials com a eina de difusió i que compten amb acords amb llibreries arreu de les comarques gironines com la Llibreria 22 de Girona, la llibreria l’Altell de Banyoles.

Un fanzín gastronòmic

Al costat de l’estand de Xàfec hi havia la Mariona, l’Arantxa i l’Aram, els tres responsables de La Carmanyola, un fanzín col·laboratiu centrat en el món de la cuina. «Cada número té un tema diferent i el que fem és implicar a totes les amigues i conegudes perquè hi participin. Només hi ha una recepta a cada número, que és la principal i és un desplegable que es pot col·leccionar com un pòster. I la resta són poemes, collages o relats sobre el tema» explicava Arantxa.

«La gràcia d’aquest projecte no és tant la qualitat artística com, més aviat, les ganes de canalitzar la teva vena artística al voltant del menjar. Al final hem creat com una petita comunitat. Quan ja tenim el número, organitzem una festa en la qual el menjar és l’activitat principal» afegia Mariona, que afirma que, de fet, es van inspirar per engegar aquest fanzín després d’assistir a la presentació d’un número de Xàfec. Les presentacions de La Carmanyola també serveixen perquè cada col·laboradora comparteixi amb la resta del grup què l’ha mogut a fer el seu treball.

Pere Saguer és el responsable de la petita editorial gironina Bad Weather Press, especialitzada en publicacions fanzins de grapa. «Vam començar fent moltes coses a Girona, d’il·lustració, còmic... i això va començar a derivar en una sèrie de publicacions nostres, però també en la de gent que volia publicar i no sabia com posar-s’hi» assegura. Actualment, aquest petit segell es dedica a llançar exclusivament publicacions en A4 plegat i grapat i amb unes mides concretes. «Han de ser d’edició molt limitada, de 20 o 40 còpies. Quan s’acaba, s’acaba» apunta Saguer, que a més d’editor, és també il·lustrador i dissenyador gràfic.

«M’he focalitzat molt en la fotografia, perquè és una part que m’agrada molt, però mai abandono allò que m’ha portat a on soc ara, com el collage. També trec publicacions meves o fetes a quatre mans» afegeix l'editor. Sobre la distribució, Saguer prefereix que les seves publicacions es puguin trobar en fires i jornades com la que va tenir lloc ahir.

Un altre dels presents a la primera edició de L’Ineditable va ser Fàstic Bombàstic, un col·lectiu gironí format per un grup d’amics que es va conèixer a l’escola de còmic de Barcelona. «Som un grup de gent que va decidir continuar fent coses de manera col·lectiva, entre altres motius, per donar-nos a conèixer i per plaer» explica Alberto Alabau.

«El món del fanzín continua viu perquè és molt més fàcil crear el teu propi producte a través de l’autoedició. El format fanzín et permet controlar-ho tot i no estar sotmès a segons quines condicions que poden imposar algunes editorials» afegeix. Entre les publicacions que oferia ahir l’estand del col·lectiu n’hi havia per a tots els gustos. Música, còmic, filosofia, il·lustració, assaig i poesia il·lustrada són algunes de les temàtiques que ofereix el col·lectiu.

La primera edició de L’Ineditable, esdeveniment que els seus responsables esperen que es consolidi i es pugui dur a terme com a mínim un cop l’any, també va comptar amb les responsables del col·lectiu La Noia del Monyo, amb la publicació fruit del seu treball amb el projecte Espais púb(l)ics, els editors de Temperatura. Revista per anar a cagar o l’associació La Volta, que va presentar el fanzín i el projecte La Incòmoda.

Al llarg del matí també es va dur a terme una sessió de dibuix amb una model caracteritzada, a càrrec d’Emma Pumarola d’El Taller del Barri o una sessió de música punxada a càrrec de Dj Blond.

Subscriu-te per seguir llegint