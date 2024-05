Creant novel·la romàntica a l’empordanesa

Fa uns anys, molts lectors ocultaven el fet de ser consumidor de novel·la romàntica en ser considerat, per alguns lletraferits, com un gènere menor. Les xifres de vendes extraordinàries a tot el món, amb un 52% de creixement l’any 2022, evidencien un interès sense aturador molt potenciat per les xarxes i el desig, potser, d’un final feliç. Malgrat que la literatura catalana viu força allunyada d’aquesta efervescència –no es tradueixen els grans títols al català i els autors catalans opten per escriure en castellà–, quatre escriptores i un escriptor de la Xarxa de Creació Literària de Figueres i l’Alt Empordà (Creàlit) s’han imposat «el repte» d’escriure, al llarg d’un any, cinc novel·les romàntiques vinculades a Sant Jordi. Amb aquest gest, volen reivindicar no només com el dia de la rosa i el llibre, sinó com «el dels enamorats catalans».

Mar Aparicio, Paloma Gómez, Loli García, Víctor Arnó i Montserrat Segura són els creadors que s’han embarcat en aquesta aventura literària i ho fan amb moltes ganes, tot i que admeten, alguns d’ells, «no haver llegit mai cap novel·la romàntica». «Ho vivim com sortir de la nostra zona de confort», assegura Víctor Arnó. Són conscients que quasi tots els relats contenen «una història d’amor» i, per això, estan convençuts que les seves novel·les s’empeltaran d’altres gèneres. «Tenim marge per deixar volar la imaginació, tot i que partim d’unes bases concretes: que sigui una novel·la relacionada amb Sant Jordi, romàntica o sentimental, i amb el tòpic d’una història d’amor amb dos o més personatges i algunes complicacions que acabin bé», comenta Mar Aparicio tot afegint que, «si acaba bé o no, més o menys, ja es veurà, ja que cadascú de nosaltres té una visió diferent de l’amor». «Aquest tipus de novel·la està molt estereotipat i li donarem un altre punt de vista, la novel·la romàntica és un camp per explorar», avança Arnó. En el seu cas, Paloma Gómez no amaga que, dins la novel·la romàntica, hi ha «molta toxicitat, masclisme i posicions de domini». Tots cinc buscaran, doncs, trencar amb això «cadascú dins les seves preferències, del que coneix més o el tema que li agrada treballar», confirma Montserrat Segura.

Inspirats en el NaNoWriMo nord-americà

Aquest projecte creatiu que neix a l’Empordà s’inspira en el repte NaNoWriMo nord-americà, estès arreu del món, però «més a l’empordanesa i amb proporcions una mica més modestes». El NaNoWriMo imposa el desafiament d’escriure cinquanta mil paraules al llarg del mes de novembre. Els socis de Creàlit adverteixen que ells mantindran «un ritme més suau i de menys pàgines escrites, quatre a la setmana». Ho veuen assumible i es marquen Sant Jordi per acabar-les. Després ja parlaran de publicar. D’entrada, no senten la pressió d’haver d’arribar a bon port, perquè són conscients que poden naufragar, tot i que es garanteixen, entre ells, «suport i estimació». Així han creat un grup de WhatsApp i es trobaran periòdicament «per treballar els bloqueigs», que saben que poden arribar, i l’empenta per continuar. El fet és que els cinc ja tenen força clar quin camí emprendran i, fins i tot, algun ja ha començat a bolcar la història sobre el paper.

