Els traductors d’Irene Solà recorren el Montseny i les Guilleries

Una desena de traductors de l’escriptora Irene Solà s’han reunit aquests dies a la Faberllull, la residència de l’Institut Ramon Llull a Olot. Els traductors de l’obra de solà a llengües com l’anglès, l’hongarès, el xinès o el rus han participat en diverses sessions de treball amb l’autora per conèixer les seves fonts d’inspiració i traslladar-li dubtes sobre el text. A més, han pogut trepitjar els escenaris del Montseny i les Guilleries on transcorre la seva darrera novel·la, Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, guiats per la mateixa autora.

El programa d’activitats va començar dijous amb la presentació per part d’Irene Solà del seu atles visual perquè els traductors coneguin les seves fonts d’inspiració i el material de recerca. Tot seguit, van tenir lloc diverses sessions de treball col·lectives per reflexionar sobre com traslladar a cada llengua el rerefons de recerca estètica i lingüística de Solà, i també van fer sessions de treball individual amb l’autora.

A més, també van oferir una lectura oberta al públic a la Llibreria Isop d’Olot. A.C.