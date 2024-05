Elena Gadel, Las Migas, Blaumut, Maria del Mar Bonet, Mayte Martín i Albert Pla, al primer festival Blanes Arran de Mar

Elena Gadel, Las Migas, Blaumut, Maria del Mar Bonet, Mayte Martín i Albert Pla actuaran a la primera edició del festival Blanes Arran de Mar. La nova iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, encetarà la temporada d'estiu el 21 de juny i s'allargarà fins al 6 de juliol. La proposta s'emmarca en la voluntat de l'equip de govern d'organitzar esdeveniments culturals per complementar els atractius culturals del municipi, la població on comença la Costa Brava sud, i fomentar temporades més llargues. Seran sis concerts estructurats en tres grups de dues nits, coincidint amb divendres i dissabte a les deu de la nit. L'escenari encara és una incògnita, però Blanes assegura que serà "un racó molt emblemàtic del municipi".

L'Ajuntament ha planificat el festival Concerts Arran de Mar "estratègicament" per ser el primer cicle musical de música de la temporada estiuenca, posicionant-se just abans i després de la revetlla de Sant Joan. Per configurar el cartell, han apostat per artistes coneguts per la seva qualitat i originalitat i que abasten tota mena de gèneres musicals com el flamenc, el folk, la cançó d'autor o el pop. Així, passaran per Blanes (Selva) propostes que van des de la tradició fins a la provocació. El cicle començarà el 21 de juny amb l'actuació de Mayte Martín, seguida l'endemà dissabte per Albert Pla.

El següent cap de setmana del 28 i 29 de juny serà el torn de dues dones amb veu i nom propi: Elena Gadel i Maria del Mar Bonet. Per últim, divendres 5 de juliol han programat l'actuació dels Blaumut, i dissabte 6, posaran punt final al festival amb Las Migas. L'objectiu de l'Ajuntament és que el cicle es converteixi en "el referent cultural i turístic de Blanes pel territori".

La venda d'entrades als concerts es farà en línia a través del web www.entrapolis.com, i també es podran adquirir dues hores abans de cada actuació, això si no s'han exhaurit les localitats. També hi ha un 20% de descompte per als joves de Blanes, així com per a les persones amb carnet de discapacitat empadronades al municipi. En tots dos casos, només es podran comprar a taquilla o enviant un correu a info@jovesartistesimusics.cat

El públic que assisteixi comptarà amb servei de bar i menjar abans i després de les actuacions. L'obertura de portes del recinte serà a partir de les vuit del vespre i recomanen arribar mínim mitja hora abans de cada sessió per fer una entrada tan esgraonada com sigui possible. El festival ha activat perfils a les xarxes socials Instagram i Facebook.

Aquest dimecres han fet la presentació oficial de la proposta en una roda de premsa amb l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández; el tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Calvet; i el director del festival, Marcel Pla.