Els Pescadors de l’Escala editen un disc per celebrar els 60 anys

«Celebrem els 60 anys d’Els Pescadors de l’Escala presentant un disc que vol ser una reflexió sobre què han estat aquests seixanta anys en els quals el camí no sempre ha estat planer però hem tingut sempre l’escalf del públic i fins i tot hem rebut algun reconeixement oficial, com la Creu de Sant Jordi [l’any 2014]». Amb aquestes paraules de Quim Mas, un dels components més veterans de l’emblemàtic grup d’havaneres i cançó de taverna (hi porta més de trenta anys, com el director musical, Albert Prat) va arrencar aquest dimecres als jardins del restaurant Les Cols d’Olot un breu recital de presentació del disc que la formació ha publicat per commemorar els seus 60 anys de trajectòria. 60 Els Pescadors de l’Escala és el títol d’aquest àlbum que el dissabte 1 de juny al migdia es presentarà a l’Escala, la localitat que el grup ha portat arreu en el seu nom.

«El disc és un homenatge a sis dècades d’història i de compromís amb la música d’Els Pescadors de l’Escala», va assegurar en un altre moment de l’acte Ernest Ollero, la incorporació més recent del grup, que completa Jordi Cabarrocas, i que en aquest disc ha comptat amb una col·laboració inesperada: el cap de sala i copropietari amb la cuinera Fina Puigdevall de Les Cols, Manel Puigvert (Joan Manuel en el món de la música i per als que fa molts anys que el coneixen) és l’autor de la lletra de dues de les havaneres que inclou el treball, Festeig i Platja de l’Almadrava (totes dues amb música d’Albert Prat). Carles Casanovas i Ernest Ollero també han escrit temes per a un disc que n’aplega de noms tan reconeguts com Josep Lluís Ortega Monasterio, Ricard Viladesau, Manuel Saderra, Gloria Cruz i Castor Pérez. A més d’una col·laboració amb el Cor Indika, que celebra 25 anys aquest 2024, a la peça Records de l’Escala.