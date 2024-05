Jim pujarà a l'escenari tres companys d'Eufòria al concert del festival Ítaca a Corçà

El festival Ítaca es prepara per viure la nit "més eufòrica" d'aquesta edició. Serà el 15 de juny a Corçà amb un concert on la guanyadora de la segona edició d'Eufòria, Jim, s'acompanyarà de tres concursants: la Carla, en Carlos i l'Ethan. Així, el festival referma l'aposta pels nous talents a l'alça. L'artista ha volgut que el concert sigui únic i, a més de presentar temes del seu primer treball, també farà versions de rock i d'un ampli ventall clàssics amb els seus companys de programa. El gènere musical predilecte de la Jim és el rock i pren com a referents a grups com Queen, Guns N' Roses i AC/DC, tot i que en el seu primer treball discogràfic, que està presentant aquests dies, també ha explorat altres estils.

Precisament aquest dimecres la cantant ha publicat 'Dimonis', peça que tracta l'assetjament escolar i que és el segon avançament del seu esperat nou EP, que veurà la llum a principis de juny.

Jimena Gómez (Granollers, 2003), més coneguda com a Jim, serà a la plaça del Firal de Corçà el 15 de juny. I ho farà per viure una vetllada carregada de sorpreses on l'artista guanyadora de la segona temporada del programa de TV3 Eufòria ja ha avançat que hi haurà les col·laboracions de Carla Miralda, que va quedar en segona posició, Carlos González i Ethan Barea.

Concerts a municipis

El festival ja ha venut més de la meitat de les entrades disponibles a la totalitat dels seus concerts, algun dels quals ja està a punt d'exhaurir localitats. Alhora, la seva cita més multitudinària, la de Sant Joan a l'Estartit que es farà el 22 i 23 de juny, ja ha passat el 60% del seu aforament.

L'Ítaca 2024 va arrancar a l'Escala amb Triquell i Les que Faltaband i s'allargarà fins el 7 de juliol, oferint un total d'una quinzena d'actuacions a municipis d'arreu de l'Empordà (Gualta, Corçà, la Pera, l'Estartit i Calella de Palafrugell). Al de la Jim s'hi sumen noms com Arde Bogotá, Sílvia Pérez Cruz, The Tyets, Julieta, Mushka, Cala Vento, La Ludwig Band, Maria Jaume, Clara Peya, Classe B, DJ Trapella i DJ Ryna.

La 12a edició del festival és el cartell més femení de la seva història: gairebé dos terços de les propostes programades estan capitanejades per dones. I, novament, el Festival ÍTACA aposta per una programació a preus estrictament populars marcada per una gran varietat estilística amb presència d'artistes catalans i de l'Estat, posant també el focus en els artistes de les comarques gironines.