El Canal obre la convocatòria per acollir trenta companyies en residència

Aquest divendres s'ha obert la convocatòria per a totes aquelles companyies artístiques que vulguin fer una estada al centre de creació d'arts escèniques El Canal de Salt (Gironès). En total es posen a disposició una trentena de places per a aquelles companyies que vulguin desenvolupar un projecte concret i beneficiar-se d'aquest equipament cultural de la localitat. La idea és que pugui servir com un espai per fer trobades inicials, residències tècniques o artístiques de projectes que ja estiguin estrenats o que encara ho hagin de fer. A banda del suport logístic del centre, també rebran acompanyament tècnic, però no es dota de cap participació econòmica. La idea és que siguin estades d'entre dues i tres setmanes.

El termini de presentació de les sol·licituds comença aquest divendres 24 de maig i acaba el proper 7 de juny.