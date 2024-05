El Xalaro tanca la seva desena edició amb èxit de participació

Durant el darrer cap de setmana, les famílies van gaudir de la 10a edició del festival Xalaro de Platja d’Aro, un esdeveniment dedicat als més petits i també als més grans.

Amb un programa de 16 sessions d’espectacles, on el públic va poder escoltar música amb els concerts de La Colla Pirata o Els Atrapasomnis, veure grups i companyies de dansa, de circ, acrobàcia, clown, màgia o teatre de carrer, com també instal·lacions interactives per donar una segona vida als objectes.

Totes les activitats es van dur a terme en 5 espais diferents de Platja d’Aro, anomenats El pop, El peixet, L’estrella, El cranc i El cavallet de mar.