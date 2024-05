Buhos, Els Amics de les Arts, Mishima i Ambauka actuaran al Festival Inspira de Ripoll

El Festival Inspira tindrà una nova cita a Ripoll el 28 de setembre amb les actuacions de Buhos, Els Amics de les Arts, Mishima i Ambauka. En aquesta cinquena edició, també hi haurà companyies formades per persones amb discapacitat com Liant La Troca o el flamenc inclusiu del sevillà José Galán. L'esdeveniment, que busca trencar barreres i posar la cultura i les arts a l'abast de tothom, inclourà mesures d'accessibilitat com motxilles vibratòries i activitats per a tots el públics, tallers infantils i activitats de sensibilització, entre d'altres. Es farà a la Devesa del Pla de la ciutat. Les entrades sortiran a la venda aquest dimecres. L'organitza la Fundació MAP amb el suport d'altres institucions, com l'Ajuntament i la Generalitat.