Les galeries catalanes reconeixen el crític d’art Eudald Camps

Els galeristes catalans han reconegut el crític d’art de Diari de Girona, Eudald Camps. Durant la Nit del Galerisme, la trobada més important del sector, les associacions Galeries d’Art de Catalunya i Art Barcelona han distingit amb el premi GAC a la crítica d’art la tasca de Camps (Ripoll, 1976), que des de fa un quart de segle publica de forma gairebé ininterrompuda les seves crítiques d’art al Diari de Girona.

Llicenciat en Filosofia i en Història de l’Art, Camps és també comissari independent i autor de nombrosos catàlegs monogràfics i ha col·laborat també en diversos mitjans de premsa especialitzada en art contemporani i revistes com Bonart, Papers d’Art o Revista de Girona.

El jurat destaca de Camps «l’anàlisi del fet artístic mitjançant una immersió profunda en la creació com a fet cultural que travessa disciplines i bascula del passat al present». «La seva formació en filosofia i història de l’art li permet afrontar un diàleg amb l’art des d’un punt de vista obert al pensament contemporani, a la literatura i a l’estètica visual del món d’avui», assegura el tribunal dels guardons, que remarca que els seus escrits «segueixen fent de l’escriptura un element imprescindible en el paper mediador de la critica d’art».

Eudald Camps, que va estrenar les seves col·laboracions al Diari de Girona l’abril de 1999 amb un article dedicat a una exposició de Francesc Torres Monsó a la desapareguda galeria Espais, celebra la «feliç anomalia» de poder continuar publicant en paper una pàgina setmanal dedicada a l’art en un diari generalista vint-i-cinc anys després.

En un moment de clara reculada dels espais dedicats a la crítica cultural, el crític ha agraït la confiança del mitjà, que li permet seguir visibilitzant multitud d’iniciatives artístiques que no tenen cabuda en altres publicacions.

Primera col·laboracio d'Eudald Camps al Diari de Girona

Onze distincions

La Nit del Galerisme, la principal cita social del món de les arts a Catalunya, s'ha celebrat aquest dimarts al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) amb la presència de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i deixa una nòmina de premiats especialment variada en estils i abasts.

Els premis GAC estan compostos per onze distincions. Les dues que reconeixen les trajectòries a un artista i a un galerista les decideixen les entitats convocants, mentre que les altres nou van a càrrec d’un jurat presidit per Pilar Parcerisas i integrat també pel crític Juan Bufill, l’artista Gino Rubert, el comissari Àlex Mitrani i la comissària Natalia Chocarro.

El premi a la trajectòria com a artista ha estat per Jordi Pericot, per «ser un dels referents i figura clau de les arts visuals en la Catalunya del segle XX i començament del XXI», mentre que el del galerista ha recaigut en Miguel Marcos, pel seu paper clau en el panorama de les arts visuals dels darrers 25 anys a Barcelona.

El premi al col·leccionisme ha estat per la col·lecció d’art Banc Sabadell, per «la seva continuïtat en donar incansable suport a l’art, als artistes i a les galeries, mitjançant una col·lecció d’art contemporani de les més riques del país».

El guardó al comissariat va recaure en Teresa Montaner, Sònia Villegas, Margarida Cortadella i Elena Llorens per l’exposició Miró-Picasso, «un esdeveniment excepcional, un projecte de gran complexitat i ambició resolt de manera brillant des de la seva curadoria, per tal d’assenyalar les relacions creuades entre dues figures cabdals de la cultura moderna, Pablo Picasso i Joan Miró».

Finalment, Babelia, el suplement cultural del diari El País, ha rebut el premi GAC al mitjà de comunicació i Mayoral, A|34, Artur Ramon Art, Palmadotze i RocioSantaCruz han estat les galeries premiades per les seves programacions en el darrer any.