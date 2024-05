L'escola de música La Moderna de Girona estrena el setè musical, 'Mil batecs'

L'escola de música i arts escèniques La Moderna de Girona estrena el setè musical, que es titula 'Mil batecs'. Es tracta d'una producció fruit del treball que han fet els alumnes del programa Taller de Musicals que organitza l'escola. Aquesta vegada hi participen per primera vegada els alumnes d'arts escèniques de formació bàsica (entre 8 i 12 anys) i dalt de l'escenari hi haurà fins a 23 estudiants de teatre musical. A més, coincidint amb el desè aniversari, també hi col·laborarà la Girona Marxing Band. El musical també serà accessible en llengua de signes catalana, ja que hi haurà una traducció simultània.

L'espectacle 'Mil batecs' està ambientat en diferents espais de Girona i tindran un banc com a elements centrals. Diferents personatges s'hi asseuran per reflexionar sobre el pas del temps, fer-se gran, madurar i envellir amb un to nostàlgic. L'escola farà dos passis de 'Mil batecs' i serà el dissabte 1 de juny a les vuit del vespre i el diumenge 2 de juny a les sis de la tarda.

El resultat de 'Mil batecs' és el treball que han fet els alumnes de l'escola de música i arts escèniques La Moderna. Al llarg de tot el curs han rebut una formació multidisciplinària de cant, teatre i dansa a alumnes que tenen entre 8 i 17 anys. De fet, aquesta vegada és la primera que hi participaran els alumnes de formació bàsica, que tenen entre 8 i 12 anys.

L'edat recomanada per a les funcions és a partir dels 10 anys. En el musical també hi participaran agents socials, educatius i culturals del territori com ara alumnes del grau superior de So per Audiovisuals i Espectacles que fa l'Escola Tècnica de l'Espectacle Casa de la Música (ETECAM). També hi haurà els alumnes del cicle formatiu d'Imatge, DJ i So de l'institut Vall de Llémena.