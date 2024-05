"La Universitat de Girona ofereix oportunitats de creixement tant personal, com professional"

Maialen Beltran Arreche, nascuda a Irun (Gipuzkoa) fa 28 anys, està fent el programa de doctorat en Educació a la Universitat de Girona. Aquesta és la seva primera experiència educativa fora del País Basc - va estudiar Educació Primària a l’Euskal Herriko Unibertsitatea- i en acabar la carrera va voler ampliar estudis. El seu és un exemple de testimoni i integració a la Universitat de Girona. Properament, i com a represntant de la UdG, presentarà la seva tesi sobre el dret d’exercir la maternitat de les dones amb discapacitat intel·lectual a la final del concurs interuniversitari "La teva tesi en 4 minuts" que tindrà lloc a Tarragona. A través d’entrevistes a nou dones amb discapacitat intel·lectual que han estat o volen ser mares, Beltran investiga les barreres socials amb les quals es troben; una temàtica transversal i molt silenciada que la doctoranda vol visibilitzar.

Recomanaria la Universitat de Girona?

Un cop acabat el màster se’m va oferir l’oportunitat de realitzar un doctorat a la mateixa universitat i no vaig dubtar a acceptar-la. La UdG és una universitat més aviat petita, però amb molt bones profesionals, programes innovadors i oportunitats de creixement tant personal, com professional.

Quin és el lligam més gran que ha fet amb la vida universitària a Girona?

El meu grup de recerca em proporciona molt de suport i em dona l’oportunitat de col·laborar en diversos projectes dins la Universitat i amb altres entitats. A més, quan vaig arribar a Girona em vaig unir a la colla castellera de la UdG, els Xoriguers, i tot i que ja fa uns anys que no estic en actiu, moltes de les amistats més properes que tinc actualment les vaig fer allà. Crec que les entitats d’aquests tipus ajuden molt a crear vincles entre els membres de la comunitat universitària, especialment per la gent que arriba nova.

La seva tesi "Les perspectives de les dones amb discapacitat intel·lectual sobre les seves relacions afectivosexuals" tracta sobre les barreres socials de dones que, amb la seva discapacitat intel·lectual, han volgut ser mares. Aquest encara és un tema tabú?

Tot i que cada cop es parla més sobre les relacions afectivosexuals a la societat, aquest aspecte de la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual és encara un gran tabú. Els prejudicis sobre la seva sexualitat influeixen sobre les seves oportunitats i drets. Curiosament, aquests estereotips, abarquen pols totalment oposats: des de la idea que són éssers hipersexuals als quals no se’ls ha de “despertar” la sexualitat per la seva perillositat, a pensar que són nens eternament sense cap mena d’interès en la sexualitat. La meva tesi centra la seva mirada en les dones amb discapacitat intel·lectual ja que pateixen una discriminació interseccional, al situar-se en una posició desigual a la societat, en general, i als homes amb discapacitat intel·lectual, específicament.

A altres països passa el mateix?

Tot i que les Nacions Unides van establir l’any 2006 a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat que tothom havia de gaudir dels mateixos drets reproductius i sexuals, les barreres estan molt presents en les vides de les persones amb discapacitat intel·lectual arreu del món.

Com es trenquen aquestes barreres i es deixa de silenciar aquesta situació?

De fet, descobrir això és un dels principals objectius de la meva tesi per conèixer els suports existents, així com els desitjats per fer front a les diverses barreres. El canvi més important pot residir en escoltar activament les seves veus, ja que els seus punts de vista són essencials per a comprendre els reptes als quals s'enfronten. A més, és important crear xarxes de suport sòlides que fomentin la comunitat i l'apoderament. També és vital proporcionar una educació sexual d'alta qualitat, inclusiva i completa, adaptada a diverses necessitats. Finalment, si aconseguim augmentar la representació en diversos àmbits, podrem garantir que es reconeguin i abordin totes les perspectives, treballant per una societat més inclusiva i equitativa.

Algun dia la societat ho assumirà com un fet normal?

Esperem que sí. Estem fent grans passos endavant en molts aspectes relacionats amb les persones amb discapacitat intel·lectual, així com en l’àrea de les relacions afectivosexuals. És per això que, tot aquest aspecte de les seves vides és sovint oblidat o ignorat, crec que acabarà formant part com una realitat més en la nostra societat.

Presentarà la seva tesi en una final a Tarragona. Està esperançada i il·lusionada?

Sí, molt! El concurs a nivell gironí va ser molt emocionant i estic molt orgullosa de poder representar la universitat a Tarragona. Crec que aquests tipus d’iniciatives són molt importants per fer arribar les nostres investigacions a un públic més general. A més crec que és un repte molt interessant per les investigadores buscar la manera d’explicar les nostres investigacions en només 4 minuts i amb un llenguatge senzill.

