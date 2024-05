Si hi havia un nom que no podia faltar a la celebració dels deu anys del Yeah! de Girona, aquest és el de Ramón Rodríguez (Barcelona, 1976), conegut artísticament com The New Raemon. L'exlíder de la banda de rock independent Madee visitarà de nou la cèntrica sala gironina, on ja hi ha actuat en altres ocasions al llarg d'aquesta última dècada, per presentar-hi a partir de les 23 h, Postales de invierno (Cielos Estrellados, 2023), un disc que en paraules del músic, cantant i compositor barceloní és «completament diferent» als altres set que configuren la seva trajectòria en solitari. Després de l'actuació de The New Raemon, la festa continuarà de la mà de Dj. David Capo.

«És el més personal perquè el vaig compondre just després de perdre a en Sergi Irurtzun, un dels meus millors amics, va patir un càncer molt agressiu durant anys i va ser un exemple de vida per a totes les persones que el vam conèixer i l'estimem. Sempre el tenim present, el penso cada dia» comenta Rodríguez sobre un treball d'estudi tant honest com emotiu, amb dotze cançons amb les lletres nascudes en el poema que l'autor va escriure poc després de la mort del seu amic, el mes de novembre de 2022.

En el concert d'aquest divendres, Rodríguez també incorporarà en el seu repertori alguns dels seus temes més cèlebres, sense oblidar aquell A propósito de Garfunkel (2008), del qual l'any passat en va commemorar els 15 anys amb dos concerts «molt bonics» a Madrid i Barcelona. «Aquell disc se l'estima molt el meu públic i a mi també m'agrada. Hi ha alguna cosa especial i emocionant dins aquelles cançons. Sempre se m'apropa algú a dir-me que formen part de la seva vida» recorda Rodríguez, que es mostra satisfet per tornar a una sala gestionada per «dues persones meravelloses i amants de la música». «Sempre estic encantat d'anar a tocar al Yeah!, hi ha pocs llocs així, és molt especial» afegeix.

Passat i present

Ramón Rodríguez va abandonar definitivament els Madee, un dels grups imprescindibles per entendre l'evolució del rock alternatiu en les darreres dues dècades a Catalunya, i també a Espanya. «Madee sempre formarà part de la meva educació musical i emocional, de fet, n'estic molt orgullós dels tres discs que vam fer entre 2020 i 2023» explica un cantant i guitarrista que el pròxim mes de setembre llançarà Nuevos Bosques, un nou disc amb Ricardo Lezón (McEnroe), amb qui el 2016 ja va publicar l'aclamat Llúvia i truenos (Subterfuge). «Es tracta d'un treball que, a diferència de l'anterior, és una mica més pop i pausat» apunta el músic, que també afirma que en aquesta ocasió, Lezón s'ha ocupat més de les lletres, mentre ell s'ha centrat en la part més musical i de producció.

Preguntat per com conviu amb l'èxit assolit per les seves filles, Jazz i Leia, al capdavant de la banda Mourn, Rodríguez assegura sentir-se «molt feliç». «M'encanten les cançons de Mourn i també les que fa la Leia en solitari amb Leia Destruye» assenyala el músic, al mateix temps que avança que la Leia i la Jazz han fet un altre grup juntes, amb Víctor Garcia i Kenneth Ishak de Beezewax. «Es diuen Crayon Angels i són molt diferents del que fan amb Mourn. Crec que quan la gent les escolti fliparà una mica, en el bon sentit».