Creen un laboratori audiovisual a Girona per fomentar la creació cinematogràfica

El Centre Audiovisual i Digital El Modern de Girona serà la seu del Push Lab, el nou laboratori audiovisual que neix amb l'objectiu de fomentar la creació cinematogràfica de forma descentralitzada. La creadora del projecte, Carla Subirana, ha detallat que el laboratori està pensat per a llargmetratges, curtmetratges i documentals i seleccionarà sis projectes en la primera convocatòria. Per seleccionar les obres es tindran en compte tres criteris: la paritat (almenys tres projectes hauran de ser dirigits per dones), la llengua catalana (quatre dels projectes han de ser en català) i els creadors locals (dues places seran per a residents a Girona). Els creadors seleccionats tindran una setmana de residència creativa i tres mesos de mentories.

El sector cinematogràfic és "laberíntic" pels nous creadors segons la impulsora del projecte Push Lab, Carla Subirós. Segons la directora del laboratori audiovisual gironí, pels directors costa saber a quina productora dirigir-se, amb quina documentació i en quin moment concret fer-ho. Amb l'objectiu d'ajudar-los, neix el Push Lab, un laboratori de creació audiovisual amb seu a Girona.

Des d'aquest dijous i fins el 12 de juliol ja es poden enviar els projectes que vulguin participar en aquesta nova iniciativa, enfocada a llargmetratges, curtmetratges i documentals. A partir d'aquí se seleccionaran sis obres que participaran en la primera edició d'aquest laboratori. Els creadors seran convocats al novembre per fer una setmana de residència artística al novembre a Cal Flaquer de Cantallops.

Una residència i mentories

La productora i gestora del Push Lab, Núria Botellé, detalla que la idea és que al llarg d'aquesta setmana, els creadors vagin perfilant la seva idea cinematogràfica i entre ells també puguin col·laborar en el procés de creació. També hi haurà professionals del món cinematogràfic que els acompanyaran en el procés. A més, ho faran en un "entorn natural" enmig de les Alberes i en una ubicació que fomenta l'economia circular.

Una vegada s'acabi aquesta residència, a partir del desembre s'aniran convocant sessions individualitzades al llarg de tres mesos amb els creadors dels sis projectes. En aquestes sessions hi haurà mentories de guió i tutories de producció i s'allargaran fins al febrer.

Quan aquests professionals detectin que "el projecte està madur" decidiran quina és la millor productora per presentar el projecte i, en alguns casos, faran d'intermediaris. A partir d'aquí, el projecte quedarà en mans de les productores i es definirà el finançament, els terminis i com serà el projecte definitiu, si finalment es fa realitat.

Descentralitzar la indústria

El Push Lab serà el primer laboratori audiovisual que es farà a Girona amb la intenció de "posar un granet de sorra per descentralitzar" la indústria cinematogràfica. Botellé ha remarcat que volen crear "una taca d'oli" per tal que els creadors audiovisuals no hagin de traslladar-se a Girona per tirar endavant els seus projectes.

Per garantir aquesta descentralització, el Push Lab reservarà dues places per a residents o persones nascudes a Girona. A més, dels sis projectes seleccionats, sis hauran d'estar liderats per dones. També hi haurà una defensa del català i quatre dels projectes escollits hauran de fer-se en aquesta llengua.

Tots els seleccionats rebran una beca de 3.000 euros que els ajudi a tirar endavant el procés de creació del projecte.