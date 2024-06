Les esglésies d’Olot i Figueres, protagonistes del juny al Catalonia Sacra

La descoberta del patrimoni barroc d’Olot i la visita al campanar de Sant Pere de Figueres són les dues principals propostes gironines del programa d’activitats de Catalonia Sacra per al mes de juny. L’objectiu d’aquest programa, impulsat conjuntament pels bisbats amb seu a Catalunya, és donar a conèixer el patrimoni de l’església. Però no són les úniques. Al llarg de l’estiu, Catalonia Sacra recull diverses propostes per conèixer alguns dels secrets del patrimoni eclesiàstic a les comarques gironines.

Dissabte que ve, 15 de juny, a partir de les onze del matí s’oferirà la visita Els dos tresors del barroc d’Olot, que vol donar a conèixer el patrimoni barroc que es conserva tant a l’església de Sant Esteve com en el santuari del Tura, en pintura i sobretot en escultura i en orfebreria. A l’església de Sant Esteve en destaquen, entre altres, els retaules del Roser, de Pau Costa, i el de Sant Josep, una col·lecció d’escultures de petit format, ornaments i escultura exempta de Ramon Amadeu. També es pot observar al Museu Tresor la pintura d’El Greco Crist abraçat a la Creu. Al Santuari del Tura, es conserva a part d’una imatge romànica de la Mare de Déu, obra de Ramon Amadeu, així com vestits de la Mare de Déu de l’època del barroc.

El següent dissabte, 22 de juny, a les dotze del migdia, serà el moment de descobrir el campanar de Sant Pere de Figueres. En aquest cas, és d’arquitectura gòtica tardana, construïda bàsicament entre els segles XIV i XV i amb diverses reformes a sobre, la darrera de les quals durant la dècada dels quaranta del segle XX.

Els prop de 40 metres del campanar de l’església de Sant Pere de Figueres el coronen com un dels edificis més alts de l’Alt Empordà i un punt nuclear de la ciutat. El cloquer es caracteritza per la seva elegant austeritat. Catalonia Sacra proposa una visita per conèixer l’església, el campanar i pujar a una torre que, entre moltes altres curiositats, Salvador Dalí va dibuixar, ja que és l’església és on va ser batejat i on es va celebrar el seu funeral.

Altres propostes de l'estiu

Durant la resta d’estiu, tanmateix, hi haurà altres propostes. La basílica de Castelló d’Empúries participarà el 28 de juny en la Nit de les Esglésies, mentre que el 13 de juliol s’oferirà el recorregut El triangle sacre d’Olot. A la tardor hi haurà visites a Llívia i Sant Esteve de Canapost.