Marc Parrot dona el tret de sortida al Perifèria Cultural

La programació gironina del cicle musical i gastronòmic, Perifèria Cultural, va estrenar-se el darrer dissabte 8 de juny amb el concert de Marc Parrot a Riudarenes. Durant els pròxims 5 mesos passaran per diferents escenaris i municipis, artistes com Paula Valls, Clara Peya, Pep Sala o Les Kol·lontai, d'entre molts altres.

Les jornades musicals aniran acompanyades per la gastronomia de la Fundació Coma de Meià i el Xef Sergi de Meià, qui té l'objectiu de reivindicar el producte de la zona, com els vins de la DO Empordà.