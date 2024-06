El conservatori de Girona estrena una orquestra filharmònica amb vuitanta músics

El conservatori de música Isaac Albéniz de Girona ha creat l'Orquestra Filharmonia formada per vuitanta músics. La major part són exalumnes del conservatori i n'hi ha d'altres que han rebut formació musical en altres centres. La particularitat de l'orquestra, però, és que tots tenen professions fora del món musical, malgrat haver rebut formació. L'estrena serà aquest dissabte 15 de juny a l'església de Sant Feliu de Lladó (Alt Empordà). En els concerts programats, la formació farà un homenatge al centenari del naixement de la ràdio a Catalunya que se celebra aquest 2024. Per això es combinarà la música amb anuncis i moments destacats de la ràdio.

El projecte orquestral ha nascut al llarg d'aquest curs escolar 2023/2024 amb l'objectiu de crear una orquestra filharmònica que suposi un punt de trobada per a exalumnes del conservatori de música de Girona. El director, Lluís Cavalleria, va detectar aquesta necessitat de molts exalumnes de continuar exercint la música una vegada acaben els seus estudis. De fet, la particularitat dels músics de la filharmònica del conservatori és que tots han rebut formació musical però professionalment es dediquen a altres branques tan diverses com ara la medicina, l'antropologia, la comunicació, el dret o l'ensenyament.

A banda dels músics que té la formació, l'orquestra afegirà un alumne de 6è curs de grau professional que interpretarà Concert per a piano i orquestra d'Edvard Grieg. El programa també inclou la peça Concert per a violoncel i orquestra de vent de Friedrich Guida amb el violoncel·lista Ramon Bassal com a solista, el quart moviment de la Setena simfonia de Beethoven, 'Finlàndia' de Jean Sibelius i 'Danzón' d'Arturo Márquez.

L’espectacle combinarà la música amb anuncis i moments destacats de la història de la ràdio, com el teatre radiofònic. Un espectacle de ràdio teatre en directe. D’aquesta manera s’uneixen dos elements que històricament han estat estretament vinculats: la música i la ràdio fent la retransmissió de la inauguració d’una nova orquestra. L'estrena de la formació serà aquest dissabte 15 de juny en un concert a l'església de Sant Feliu de Lladó. El diumenge, actuaran a la sala Xavier Montsalvatge de l'auditori de Girona i el 15 de setembre ho faran al teatre de Lloret de Mar (Selva).