«Bouquinistes» de París

Ja hem escrit aquests dies en diverses ocasions que de mica en mica torna l’activitat al carrer, i d’entre la gran diversitat d’esdeveniments, un de tan cultural i amb tan llarga història com és el dels «mercadillos» de carrer o «encants». Aquí a la demarcació gironina en tenim un bon nombre de mercats del col·leccionisme i d’antiguitats, amb una periodicitat setmanal en la majoria d’ells, especialment centrada en els dissabtes i diumenges. A Barcelona, continuen com de costum i ja un cop revifats després de suportar un any 2020 força negatiu per culpa de la pandèmia, els de Sant Antoni, de la plaça Reial, i de la plaça de les Glòries o «encants». L’ambient, doncs, presenta la millor de les perspectives, en un país amb una llarga i ferma tradició en aquests camps abans esmentats.

Avui volem parlar, i tot seguint en la mateixa línia del mercat popular, basat especialment en els llibres de vell i el paper imprès en general, del famós i antiquíssim marc dels «bouquinistes» de la capital francesa, tota una institució i seguida tant pels propis ciutadans de París, com per molts altres de la resta del país, i com no, per una part significativa de l’alt volum de turistes que anualment s’hi acosten.

Els venedors de llibre vell parisencs, els «bouquinistes», conformen un gremi d’uns 230 venedors, entre els quals hi podem veure persones des dels 40 anys, tot i que majoritàriament venen a ser d’una edat superior, i potser essent aquests els més entusiastes de tots, conscients de les vicissituds que ha vingut suportant el sector des de fa gairebé quatre segles. Aquests venedors ben aficionats -si tenim en compte que molt pocs es podria afirmar que en viuen-, han optat recentment, i motivats per les restriccions i confinament del Covid-19, per crear una pàgina web que es diu www.BouquinistesDeParis.com, mitjançant la qual intenten d’amortir en el possible la brutal davallada d’operacions soferta durant l’any passat, i aquí a Girona recordem el tancament recent de l’emblemàtic Portal del Col·leccionista, que a la bestreta ha apostat per continuar l’activitat, però via internet o online.

En aquestes fotografies retrospectives que reproduïm s’hi pot veure el moll Malaquais amb el pont del Carrousel al fons; i el moll Voltaire, al seu darrere el pont Royal, i a tocar del palau del Louvre.