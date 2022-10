La dissenyadora que posa de moda Calonge

La primera producció d’All That She Loves, la marca creada el desembre farà cinc anys per Clara Esteve des del cor de Calonge, el seu poble, es va limitar només a 300 unitats de banyadors i biquinis. La d’aquesta temporada s’ha situat ja en 9.000 peces de roba, i no només moda de bany, sinó també roba per vestir la dona durant tot l’any, el que es coneix com a homewear. L’evolució del projecte resulta evident i la mateixa protagonista no se n’amaga, tot i les dificultats d’una aventura com aquesta i les que, a més, hi va afegir la pandèmia. «Sempre he sentit a dir als gurus del sector que una empresa és viable a partir de les 10.000-12.000 peces. Ho tenim a tocar, l’empresa no té pèrdues, però encara no som prou grans…», detalla.

Amb un estil mediterrani, amb una marca reconeixible, perquè com no es cansa de repetir, es pot fer moda cool des de qualsevol lloc. I ella ha posat Calonge, conegut per ser poble de llibres i llibreries, també al mapa de la moda. La gironina, amb dues dècades d’experiència en el sector com a dissenyadora, va iniciar fa set anys un primer projecte en solitari creant Clara Esteve Studio després de treballar molt temps a la prestigiosa firma TCN. Era freelance i produïa per diferents marques.

El desembre de 2017 va crear la seva. All That She Loves, que ha fet del procés anomenat de tintura en prenda un dels seus leit-motiv. Ha guanyat dos cops a la prestigiosa Gran Canària Swim Week en la categoria de millor col·lecció sostenible. Hi torna la setmana que ve, i a continuació també serà l’única representant gironina a la passarel·la 080 Fashion Week de Barcelona. «Soc una privilegiada de fer bandera de la Costa Brava i de Calonge, no només es pot ser cool des de París, Londres, Nova York o Los Ángeles», reitera, assegurant que és d’allà d’on treu la inspiració.

Després de vint-i-un anys en el sector, en fa set que va deixar l’exclusivitat amb la prestigiosa marca TCN per crear el seu projecte, Clara Esteve Studio. Començava a treballar, aleshores, per diferents marques i dissenyadors com a freelance i encara ho fa, tot i que a més petita escala. Al desembre farà cinc anys que va llençar la seva marca, All That She Loves. «Crear alguna cosa que mai s’hagi vist és impossible, però sempre pots aportar i investigar en teixits i tècniques i aportar coses noves. Volia tenir estil i identitat pròpia, i que quan la gent veiés les nostres peces, les reconeguessin com a nostres. Hem començat per la part més complicada. Potser era més fàcil crear una marca de bàsics, però al final una peça bàsica pot ser de moltes marques. Jo he volgut començar creant una identitat. Els dos primers anys molt durs en tots els sentits. Ara puc dir que ho estem aconseguint, la gent ja identifica les nostres creacions», apunta Clara Esteve.

All That She Loves és una marca en expansió i en creixement. «El nom em va costar molt, significa ‘tot el que ella estima o li agrada’. Després em vaig plantejar com podria tenir la meva identitat. A mi el sector que més m’ha agradat és el de la tintura en prenda, veure com els tintorers convertien una peça en blanc en alguna cosa amb color. Això nostre no és estampació, és una tintura. El meu ADN és aquest, i treballar amb tallers de proximitat», afegeix.

Al local d’Esteve de Calonge no hi ha moment per a cap treva. S’ha tancat l’estiu, estem en plena campanya de vendes dels productes d’hivern, s’han tancat les de l’estiu de 2023 i ja han iniciat la producció i fabricació d’aquests. A més ara és l’hora de dissenyar la moda d’hivern 2023/24. «Tinc dues línies de facturació, el 95% és a Espanya, i un 5% és l’aventura internacional. Fa un any vam començar els contactes amb una agent catalana que viu a Londres i ens fa vendes a petites botigues de França, Grècia i Països Baixos. Tenim cinc punts de venda, només, molt bons, i la meva idea d’internacionalització passa pel Mediterrani, perquè nosaltres som Costa Brava i Mediterrani, i pel tipus de clima no pensem per exemple en Noruega o Dinamarca».

Esteve diu que «vestim a la dona en moments d’oci i de caps de setmana, perquè cada vegada la col·lecció va tenint punts més urbans». A més, des de fa un any i mig que els prestigiosos magatzems de París Le Bon Marché els estan fent un seguiment, coneixent la marca i citant-los cada sis mesos per avaluar-ne l’evolució, «i si tens sort t’introdueixen i et fan una compra del teu producte. Fa molt temps que estem picant pedra i no és fàcil perquè ells cada dia deuen tenir centenars de correus de marques que truquen a la seva porta». L’ambició hi és «però no sé on posaria el límit. Tampoc vull crear cap multinacional, això és una empresa petita, de proximitat».

passarel·les de prestigi

Fa quatre anys van entrar en el món de les desfilades, i ja hi tornen a ser pel tros. Arriba primer el Swim Week de Canàries, del 19 al 23 d’octubre, i el dilluns 24, només d’aterrar, ja prepararan Barcelona, perquè el dimarts 25 desfilaran al 080. «Nosaltres durant l’any només fem aquestes dues, és com la nostra festa major, i totes dues estan pensades per moda d’estiu. A Canàries són banyadors i al 080 la moda de dona. Allà em demanen que la proposta no tingui res a veure amb la de Canàries».

Esteve considera que «fins ara la col·lecció d’hivern no tenia prou rellevància ni desenvolupament» per mostrar-se en una desfilada. A més, preparar-les també és una aventura. És un procés amb molts actors implicats, com les patronistes i els tallers de desenvolupament. En paral·lel també «busquem col·laboracions, i aquest cop ho fem amb una marca menorquina d’espardenyes que ens farà propostes de sandàlies, i després, amb un dissenyador canari, Domingo Ayala, que ens fa complements de collars i polseres». Aquest any s’ha incorporat, a més, a l’equip, Anna Vallés, antiga directora de revistes de moda, estilista i escriptora, amiga de Clara Esteve de fa molts anys.

tintura en prenda

El procés consisteix en fabricar en blanc i els dibuixos no són estampats, són peces que s’han lligat manualment de manera prèvia, i que després, en un procés artesanal, reben el color. «Aquest és el meu segell que identifica i dona essència a la marca», relata. És un producte de proximitat, amb matèries orgàniques o reciclades; que s’elabora en petites produccions en tallers de Girona, el Maresme o Barcelona, usant material comprat bàsicament aquí o a Itàlia.

La primera línia de producció d’All That She Loves van ser només els banyadors. Però de mica en mica, han anat arribant productes molt diversos «perquè no només pots viure de la moda de l’estiu, i perquè a més, les pròpies clientes ens ho reclamaven». Han anat apareixent camisoles, vestits, i peces d’hivern. «Com que soc una romàntica també em motiva molt la roba interior íntima, vaig començar per aquí, però l’he anat deixant. És complicada de fabricar perquè no hi ha tallers de proximitat i, a més, amb qualitat que vull surt molt cara quan els productes low cost han acaparat el mercat. Ara pots anar a comprar roba interior moníssima molt barata i per això hem tirat més pel homewear i la roba de feina», apunta.

De moment ja pot dir que ha passat de 300 peces a 9.000. I la meta que apunten els gurus per superar la prova de la viabilitat queda molt i molt a prop.