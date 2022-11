Impulsor de l’enoturisme

Alejandro Aznar no venia del món del vi, però el 1994 va acceptar l’encàrrec del seu oncle Ramón de dirigir aquest celler d’empremta familiar.

Una de les seves empremtes més visibles al capdavant de Marqués de Riscal és la transformació que ha convertit l’empresa en un exponent de l’enoturisme nacional i internacional.

En els seus primers anys com a president va realitzar nombrosos viatges amb la seva dona per conèixer altres regions productores de vi al món. S’hi va adonar del creixent valor de l’enoturisme. Al mateix temps, i sent de Bilbao, va ser conscient de la projecció que a la ciutat li va conferir el Gugghenheim, de manera que el 1998 va contactar amb l’arquitecte Frank Gehry i es va marcar com a objectiu replicar el model al celler d’Elciego a través d’un projecte enoturístic que ofereix nombrosos atractius al visitant.

Ve de família de naviliers i la seva vocació és el mar. És president d’Ibaizabal i del Clúster Marítim Espanyol. Sent passió per l’esport i els cavalls.