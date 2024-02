Girona, capital del formatge artesà

«Un aparador per donar a conèixer la gran varietat i qualitat del formatge català». Això ha de ser el Fòrum del Formatge artesà i català que se celebrarà el cap de setmana que ve, dies 2 i 3 de març, a la Devesa de Girona. Ho diu Martí Huguet, formatger del Mas Alba de Terradelles (Vilademuls) en un comentari recollit al web d’aquell esdeveniment, que organitza l’Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà (Acrefa). «El Fòrum del formatge artesà i català és un esdeveniment gastronòmic, firal, festiu i professional entorn al formatge artesà i català», afegeixen els responsables d’Acrefa en la mateixa pàgina: «Pretén ser un punt de trobada del sector formatger i els amants del formatge i, a la vegada, un espai destinat a crear sinergies amb públic més professional, prescriptors del formatge».

Per aconseguir-ho, s’ha preparat un ampli programa d’activitats que acompanyarà la presència a la Devesa de Girona d’una quarantena de formatgeries artesanals de diferents indrets de Catalunya, que durant aquests dos dies hi oferiran els seus productes i donaran informació sobre la seva elaboració a totes les persones interessades.

Creix l'interès

Que cada cop n’hi ha més, per cert. Toni Gerez, cap de sala del restaurant Castell Peralada (amb una estrella Michelin), és un dels experts en el món del formatge que participaran en el Fòrum. L’estiu de 2022, Gerez -responsable d’un dels millors carros de formatges de la restauració espanyola, per no dir el millor- comentava, arran de la presentació del seu llibre L’art del formatge (Editorial Efadós), que «el formatge continua essent un gran desconegut a casa nostra», encara que es mostrava optimista: «Cada cop hi ha més gent que s’interessa per aquest món, i en paral·lel cada vegada hi ha més productors que elaboren formatges de qualitat de manera artesanal, i també comerços disposats a posar-los a l’abast de la ciutadania».

Molts dels formatges que Gerez ofereix al restaurant Castell Peralada procedeixen d’aquests elaboradors artesanals catalans, i diumenge al matí en parlarà al Fòrum de la Devesa en la ponència «L’art del maridatge amb formatges artesans», en la qual combinarà els seu coneixements sobre el vi i el formatge.

La de Gerez és una de la vintena d’activitats paral·leles que han estat programades per a aquests dos dies, entre les quals hi ha xerrades, ponències, demostracions culinàries, sessions de tast (de formatges, és clar) i un concurs (de formatges, també). Entre els participants en totes aquestes activitats hi ha noms tan destacats com els dels cuiners Marc Ribas, Gessamí Caramés, Manel Guirado i Pep Nogué, l’equip del restaurant Divinum de Girona, amb Joan Morillo, Isidre Soler i Arnau Casadevall, Marc Masó i Laia Manté, de Cal Formatger i Formaticum de Girona, a més de periodistes, divulgadors i altres especialistes (el programa complet d’activitats es pot consultar al web de l’esdeveniment, a l’adreça www.forumdelformatge.cat).

A més de formatges, els visitants al certamen (l’organització espera unes 20.000 persones) podran tastar i adquirir productes gastronòmics del segell Girona Excel·lent, a més de vins de la D.O. Empordà i cerveses artesanes.

A les comarques gironines hi ha una vintena de formatgeries artesanals adherides a Acrefa, una entitat creada fa quaranta anys i que en reuneix una vuitantena a tot Catalunya. Però n’hi ha més, d’elaboradors artesans de formatge a la província de Girona i en el conjunt de Catalunya, una activitat que ens els últims anys ha crescut, com també ho ha fet l’aparició d’establiments especialitzats tant per a la venda com per al tast de formatges d’elaboradors artesans.

«Les formatgeries catalanes ens conjurem per a la que serà la gran trobada anual dedicada al formatge català. Una festa on posar cara als vostres formatges preferits, descobrir les novetats i conèixer les millors i més autèntiques formatgeries del país. Porteu el sarró!», avisa en el seu missatge sobre el fòrum de Girona el formatger Pablo García, de La Balda de la Vall del Llémena.