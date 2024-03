Sororitat entre fogons al centre de Banyoles

Més que un restaurant, «un punt de trobada amb mirada femenina» que ajudi a trencar murs i estereotips. El 17 de desembre de 2020, en plena pandèmia, obria portes al carrer Canal de Banyoles, just al local que durant més de sis dècades havia ocupat la històrica Fonda Comas, La Porta del Món, un bar-restaurant gestionat per l’associació de dones Món Banyoles. Es tracta d’un projecte comunitari sense ànim de lucre que, més enllà d’oferir una proposta gastronòmica «amb flames d’arreu del món», té per objectiu servir de trampolí a dones en situació de vulnerabilitat. «La base és molt extensa i anem fent sobretot gràcies al compromís de molta gent i moltes entitats i associacions del teixit social de la comarca», explica Anna Quintanas, professora de Filosofia a la Universitat de Girona i una de les responsables d’aquest projecte que, des dels seus orígens, ha aconseguit arrelar amb força en el si de la societat banyolina.

Dues de les treballadores preparant un típic té marroquí. / Associació Món Banyoles

La Porta del Món neix de la mà d’una entitat que va prendre forma el 2017. «Món Banyoles és una associació de banyolines de diferents orígens que promou activitats de caràcter intercultural i social i solidàries, amb mirada feminista», emfatitza Quintanas sobre una entitat que, després d’uns anys d’activitat, va apostar per engegar aquest ambiciós projecte cooperatiu. «Ens vam adonar que el fet de tenir orígens diferents marcava certes diferències entre nosaltres. Les dones d’origen migrant reivindicaven que necessitaven aprendre la llengua i obtenir una feina digna, perquè moltes vegades les feines que podien trobar són d’economia submergida, en condicions d’explotació i sense contracte», afegeix una de les responsables del projecte. Un dels àmbits en els quals moltes d’aquestes dones se sentien més segures, sobretot per la tradició familiar, era en general la cuina. Davant d’aquesta realitat, des de l’associació va sorgir la idea d’obrir un restaurant cooperatiu que pogués generar ocupació per a les banyolines d’origen migrant en situació de vulnerabilitat. dos programes diferenciats

Des de l’Espai Món Banyoles s’hi desenvolupen principalment dos projectes diferents. Per una banda, i al voltant del bar-restaurant La Porta del Món, es du a terme el programa d’inserció sociolaboral. «Cada any es fa un curs de formació ocupacional en l’àmbit de la restauració i l’hostaleria en el qual participen aproximadament unes 25 dones que es troben en situació de vulnerabilitat. Un cop acaben el curs, algunes d’elles passen a treballar al restaurant, amb contracte, i continuen així la seva formació amb Fatiha Bouchiba, que és la tècnica del projecte», assevera Quintanas.

L’objectiu és que aquestes dones puguin guanyar confiança i autonomia per fer el salt i trobar un lloc de treball en una empresa convencional. La resta de dones que han fet el curs s’intenta que trobin feina en altres punts. «Som una entitat petita i, per tant, el que fem és crear molta xarxa, aprofitant els recursos del territori, a vegades a la inserció que no podem fer nosaltres la fem amb la col·laboració de tècnics de benestar social de l’Ajuntament de Banyoles, amb el Servei d’Ocupació Municipal, o amb Càritas, Creu Roja i altres entitats socials. Ens complementem mútuament amb aquest àmbit», afegeix.

Una reunió de les membres de l’associació Món Banyoles. / Associació Món Banyoles

La segona pota del projecte és el programa de treball comunitari inclusiu, amb el qual moltes dones de diferents orígens tenen l’oportunitat de millorar el seu nivell de català, poden realitzen tallers de cos i salut, fan sortides per conèixer el territori o assisteixen a classes de dansa terapèutica. «Sovint és complicat per a les dones que venen de fora que se’ls obrin les portes i participin de la ciutat», rebla Quintanas.

Aquest programa, tanmateix, també compta amb una sèrie d’activitats dirigides a tota la població amb les quals es vol fomentar que hi hagi llocs de trobada. «Per temes com la desigualtat econòmica i de drets, molt sovint les persones nascudes aquí i les persones d’origen migrant no acostumen a trobar-se i a establir vincles. Molt sovint hi ha un mur econòmic, que acostuma a ser més alt en el cas de les dones» exposa la responsable. «També fem activitats per trencar prejudicis i barreres. Si no es genera aquest punt de trobada, costa que molta gent vegi clar que totes tenim un nom, una família i uns orígens. Que tots som persones amb els somnis, preocupacions o trajectòries», assenyala.

Un dels tallers oberts a la ciutadania que tenen lloc al local. / Associació Món Banyoles

Fatiha Bouchiba, una de les membres fundadores de Món Banyoles i actualment tècnica al restaurant, afirma que han aconseguit trencar molts prejudicis, tant entre els nascuts a Banyoles com en les persones d’origen migrant. «Sovint venen persones a demanar per la responsable i quan veuen una dona amb un mocador al cap se sorprenen», assenyala, al mateix temps que recorda que «una vegada va entrar al local una noia d’origen africà i no es creia que la tècnica fos jo. Elles mateixes tenen el prejudici i els costa creure que una dona d’origen estranger tingui una feina que no sigui netejar lavabos o treballar en una fàbrica».

Una experiència «positiva»

Entre el grup de dones que en l’actualitat treballa al restaurant hi ha Daylin, nascuda a Hondures i que es va incorporar al projecte fa tot just uns tres mesos. «L’experiència està sent molt positiva», explica, a la vegada que ressalta que, tot i haver treballat prèviament com a cambrera en alguns bars, «la relació amb les persones que hi ha aquí no l’havia trobada mai». «Cadascú té un origen diferent, però treballem en equip», explica. «Aquí et respecten, et valoren i això et fa sentir bé. És un projecte que ajuda les dones que ho necessitem. Ens ajuda a conèixer gent i a agafar experiència», afegeix aquesta banyolina que també destaca que a La Porta del Món la conciliació és un aspecte que es té molt en compte i que la clientela que acostuma a passar-hi és molt amable i amistosa. «He pogut conèixer a moltes persones que venen per donar suport al projecte» apunta.

Un concert celebrat a l’exterior del restaurant organitzat per ser un punt de trobada. / Associació Món Banyoles

Al costat de Daylin, Hayat també lloa el projecte i confirma que l’ha ajudat a sentir-se més segura professionalment i poder integrar-se més bé en el si de la societat banyolina. «Només fa quatre mesos que treballo aquí com a ajudant de cuina, però estic molt bé. Vaig fer el curs l’any passat i de seguida ja vaig poder entrar a treballar al restaurant i des del primer moment m’he sentit molt acompanyada per les companyes», comenta aquesta jove nascuda al Marroc, que també afirma que aquesta feina li permet conciliar amb la seva vida familiar.

Tant Daylin com Hajat, però, són conscients que el restaurant La Porta del Món és un trampolí amb el qual esperen poder fer el salt i aconseguir un lloc de treball en una altra empresa deixant el seu lloc a una altra dona que ho necessiti.

Diversos plats amb l’assortit de formatges preparats a la cuina del restaurant. / Associació Món Banyoles

Finançament i solidaritat

Les aportacions en forma de subvenció de la fundació Cepaim i l’Obra Social de la Fundació La Caixa -que ha mantingut la seva ajuda de forma continuada- van ser claus per tal que aquest projecte pogués ser una realitat. «Com a associació, amb prou feines comptàvem amb 200 euros al banc al principi», explica Quintanas, que afegeix que també reben petites aportacions de l’Ajuntament de Banyoles o l’Institut Català de la Dona. Així mateix, afegeix que la solidaritat dels veïns de Banyoles ha estat també clau. «Vam recollir uns 15.000 euros obrint un micromecenatge», recorda, a la vegada que afegeix que moltes petites empreses i comerciants els van fer treballs al local de forma desinteressada.

Subscriu-te per seguir llegint