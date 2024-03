Utilitzar la IA per fer millors els advocats

Estem en un moment en què la Intel·ligència Artificial (IA) està aterrant amb força en tots els àmbits de la nostra vida. Des de l’educatiu fins a l’oci, passant per diversos sectors professionals. Fa pocs dies podíem llegir un estudi de Ranstad Reseach que advertia que la implantació de la IA a Espanya posarà en risc 400.000 llocs de treball en els pròxims 10 anys, ja que es preveu que en destrueixi 2 milions i alhora creï 1,6 milions d’ocupacions. Davant d’aquestes fredes dades, el que caldria preguntar-se és: Com influirà en nosaltres la IA? Doncs dependrà de les actituds que s’adoptin en relació a aquesta eina.

Un bon exemple de com poden canviar les coses sorgeix en el món de l’advocacia, i en parlem amb un dels despatxos més importants d’Espanya, Cuatrecasas, amb oficina a Girona, que ha fet una decidida aposta per la Intel·ligència Artificial.

Voluntat de ser els primers

Francesc Muñoz, Chief Information Officer (CIO) de Cuatrecasas, i Vanessa Pérez, sòcia directora de l’oficina de Girona, estan plenament convençuts que la IA ha arribat per quedar-se i que es tracta d’una eina que ja està aportant i aportarà «valor afegit» a la seva feina. Muñoz ho deixa ben clar: «Nosaltres hem decidit aprendre, ser els primers a utilitzar la IA en el nostre camp, posar el repte sobre la taula i començar a pensar i debatre. Hi ha reptes brutals com en la formació, i això ens afecta a nosaltres, però també a les universitats: qui farà els treballs de doctorat? Doncs el ChatGPT, les universitats han de canviar, i ho han de fer ja, ja van tard». Pel que fa a l’advocacia, el CIO de Cuatrecasas assenyala que «hi ha ritmes diferents d’adaptació, però el sector està apostant per la IA. Al final aquestes eines transformaran el tipus d’activitats que es fan a la companyia, perquè els nostres advocats d’aquí a cinc anys faran coses molt diferents, però continuaran sent-hi, ningú els substituirà».

Francesc Muñoz, Chief Information Officer de Cuatrecasas / Cuatrecasas

Seguint amb la qüestió dels ritmes, pel que fa als despatxos o les asseguradores, Pérez pronostica que «en alguns tràmits no necessitaran la intervenció humana, però per a algunes coses sempre farà falta la feina d’un advocat». Insistint en aquest aspecte, Muñoz posa un exemple: «Imagina’t que nosaltres ara mateix tinguéssim 250 socis i 1.000 no socis, doncs potser amb la IA aquesta relació es veurà modificada i podria tendir a un equilibri, però el canvi serà sempre en aquesta línia de sofisticació. Perquè, siguem clars, el client què vol? Que treballi el soci, que estigui implicat el que més sap. És un escenari que no podem descartar completament, el del canvi d’estructura de la firma». «En l’àmbit dels grans despatxos de l’advocacia i els negocis crec que l’aposta serà la de millorar i sofisticar el nostre servei, i hi tenim marge, ja que als Estats Units el mercat és molt més sofisticat que el nostre, els advocats treballen de manera diferent. En tot cas, crec que també tindrem més feina», pronostica Muñoz.

Per la seva banda, Pérez destaca que la idea de l’empresa en relació amb la Intel·ligència Artificial «és que siguem millors advocats, millors professionals, ja que a la nostra experiència, que ja és molt gran, la IA hi afegeix idees noves que potser no hem tingut en compte, el que no deixa de ser un enriquiment per a l’advocat i una millora per al client».

Vanessa Pérez, sòcia directora de l'Oficina de Cuatrecasas a Girona. / Cuatrecasas

Harvey, primera eina triada

Un cop aclarida la filosofia de Cuatrecasas en relació a la IA, la següent pregunta que cal fer-se és: com la utilitzen? I és precisament aquí on està el secret, en la forma d’usar aquesta eina. En aquest sentit, la directora de l’oficina de Girona matisa que «quan es parla d’IA no és el mateix el que fa el nostre despatx, que és completar l’eina amb els nostres coneixements, que un altre que compra l’eina però no la pot complementar amb el mateix coneixement que Cuatrecasas. L’eina és més potent quan se li buida el coneixement de mil advocats amb un valor afegit molt alt».

Muñoz incideix en aquest aspecte explicant que «ara tenim la tecnologia i sabem el que pot fer, i el que cal fer és construir sobre aquesta tecnologia base. Nosaltres tenim diverses solucions, però la que més soroll ha fet és Harvey, desenvolupada per una start-up californiana que va entrenar l’OpenIA en el domini legal, provocant que les respostes que dona a nivell jurídic siguin d’una qualitat molt més elevada que les que et dona un model genèric».

Insistint en aquest complement que porta a terme el despatx, Muñoz explica que «nosaltres que tenim milers de documents, reentrenem la nostra solució amb el nostre coneixement i comencem a diferenciar el que ens dóna l’eina gràcies a aquest coneixement, provocant que les respostes siguin, tant en format com en contingut, de la nostra marca. Això és el que estem fent ara».

Sens dubte, aquesta aposta suposa que la forma de treballar dels advocats del despatx hagi canviat, i Pérez ho explica molt gràficament: «L’Àrea de Coneixement forma part del dia a dia dels advocats de Cuatrecasas, nosaltres hem de col·laborar amb ella perquè és part del nostre futur i forma part del nostre ADN, els advocats afrontem aquest compromís perquè tenim clar que és per millorar. Els nostres associats ja creixen sabent que hem de col·laborar amb l’Àrea de Coneixement i que no podem estar en millors mans en matèria de tecnologia».

Paral·lelament, Pérez afegeix que «la millora per al client suposarà que no podrà trobar res al mercat semblant al que nosaltres oferim i a més en menys temps. Si abans s’havia d’esperar diverses hores per tenir enllestida una feina, ara es podrà tenir pràcticament al moment. Quan fem operacions de compravenda d’empreses, el tancament de les quals pot trigar fins a dos dies, la IA ens permet realitzar la nostra feina al màxim nivell i en menys temps, és un valor afegit per al client».

En tot cas, el CIO de Cuatrecasas aclareix que «la IA no només és aplicable a les grans operacions o a les grans negociacions, i et posaré un exemple: un client que et pregunta en quins països hi ha impost de patrimoni. Doncs qualsevol dels nostres advocats aplica la nostra eina i a més li demana que li ofereixi la informació en una taula. En 30 segons tens els països on existeix aquest impost amb les taxes corresponents, el nostre advocat ho revisa, ho complementa i li passa al client, i pots acabar fent en 15 minuts el mateix que abans trigaves hores, per tant podràs revisar, complementar i afegir valor sobre aquest resultat». I ens posa un altre exemple: «Un dels nostres socis està preparant les preguntes que li farà a un pèrit en un judici, i li demana a la nostra eina que li plantegi quines preguntes podria fer-li, la IA li planteja 8 i d’aquestes, cinc ja les tenia i una no té sentit, però les altres poden aportar una perspectiva disruptiva de l’assumpte, fet pel qual les acaba afegint». «En el fons, l’eina t’està oferint idees noves, t’està complementant, i aquest és el nostre enfocament, millorar el rendiment de l’advocat, i per això quan ens plantegem què passarà en el futur amb els llocs de treball tenim clar que està per veure, que és un repte, però estem convençuts que hi haurà un increment de la productivitat que no és d’avui per demà, és un camí lent perquè la tecnologia és molt ràpida, però la seva adopció i digestió són lentes», afegeix.

Per completar la idea, Muñoz reflexiona: «Amb això què farà la societat? Està per veure, al final hi ha 4 coses que pots fer quan hi ha un increment de productivitat: una és treballar més, l’altra és millorar la qualitat de la meva feina perquè tinc temps per plantejar-me el que m’ha proposat l’eina i sofistico el meu servei, i aquest és l’enfocament que nosaltres li volem donar; l’altra és viure millor; i, finalment, es pot reduir personal».

Sobre com ha anat canviant el despatx per afrontar aquest desafiament, Muñoz explica que «nosaltres tenim un equip d’entre 40 i 50 persones a l’ACI (Àrea de Coneixement i Innovació) que estan sintetitzant tot el coneixement de la nostra firma, cosa que té un valor brutal. Hi ha pocs despatxos que tinguin aquesta capacitat de transformar documents jurídics en coneixements jurídics, i ho estem fent en un format molt tradicional de revisió i anàlisi. Si amb això som capaços d’entrenar aquest model tindrem unes respostes de l’estil i el model Cuatrecasas, orientat a la qualitat i l’excel·lència».

La IA genera negoci

Per altra banda, el CIO de Cuatrecasas assenyala que «la pròpia Intel·ligència Artificial ens genera negoci, ja que hem obert un programa formatiu en IA i el seu impacte jurídic per a clients. Vam celebrar la primera sessió el 14 de febrer i vam tenir 360 clients apuntats, hi ha una inquietud brutal per aquest tema, ja que afecta l’àmbit de la propietat intel·lectual, l’àmbit laboral, condicions generals dels contractes, ètica… A més hi ha un marc regulatori de la Unió Europea que entra ja… La IA ens està donant i ens donarà més negoci». En aquest sentit, el Parlament Europeu va aprovar el passat 13 de març una Directiva sobre la IA, la primera que regula aquesta tecnologia al món.

Muñoz destaca que han parlat de la seva forma d’encarar la IA amb un bon grapat de clients i institucions que els ho han demanat. «Estem rebent una resposta espectacular, ens estan preguntant què estem fent i com, i ens demanen que els ho expliquem. En això som molt transparents, no tenim cap problema a explicar el que fem i perquè ho fem…». En tot cas, el CIO de Cuatrecasas és plenament conscient que tot això «caldrà explicar-ho molt bé, tot i que ens trobem amb algunes limitacions per donar aquestes explicacions, i una d’elles és molt clara, no sabem el motiu pel qual l’eina generativa ens dona un tipus de solució determinada, jo li he entrat les dades i m’ha donat una solució, però no sabem en base a què, i tampoc ho saben els que han creat l’eina».

En referència a cap a on va la IA, Muñoz assegura que «no és fàcil saber-ho, però per exemple en processos de litigació massiva es pot arribar a contestar demandes de forma ràpida sense intervenció humana; l’altre dia llegia que als EUA es va tancar el primer contracte entre dues parts sense intervenció humana, concretament un acord de confidencialitat». El que està clar és que en un moment en què totes les notícies sobre la IA sembla que fan una mica de por, des de Cuatrecasas asseguren que l’eina té moltes més coses positives que negatives a aportar, tot dependrà de l’actitud amb la qual s’afronti aquest avenç.

