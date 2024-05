La sidra de l’Empordà pionera a Catalunya

No coneixíem a ningú que a nivell empresarial fes sidra a Catalunya quan nosaltres vam començar», assegura Pau Frigola, director de Mooma. Això va ser fa poc menys d’una dècada. L’any 2016, després d’uns anys de formació i investigació, van començar a vendre els seus productes. «Cap al 2012 se’ns ocorre la idea d’elaborar una sidra. Vam dedicar les vacances de la família dels següents anys, del 2014 al 2019, a fer vacances de formació, cada any a una sidreria diferent per aprendre i provar», detalla Frigola.

Mooma forma part d’una estructura empresarial familiar, integrada per la producció de pomes, la pròpia marca de sidra i també una sidreria/restaurant i un restaurant. «L’empresa va néixer produint fruita, després específicament pomes i fa uns anys vam veure que seria difícil que hi hagués un relleu només produint pomes», explica el director de Mooma. «A més, a l’agricultura, quan no és una pedregada, és sequera o és una crisi de preus europea... Cada dos tres anys hi ha una crisi gran en l’agricultura, i això fa que sempre sigui difícil subsistir», afegeix.

Ampolles de la sidra elaborada per Mooma / Eduard Martí

Amb aquesta idea de reinventar la companyia familiar i obrir una nova línia de negoci van començar a produir sidra. Els productes Mooma són de proximitat, ja que pràcticament la totalitat de la matèria primera prové de les mateixes plantacions situades a Palau-sator. «Majoritàriament, aprofitem aquella poma que té un defecte visual, que no es valoren bé als lineals. Li donem un valor afegit a un producte que per un tema cosmètic no se li dona valor», detalla Frigola.

La companyia elabora fins a sis sidres diferents, entre elles una de pera, i també sucs de poma. La sidra de pera és l’únic producte que no elaboren amb fruita de collita pròpia. Aquestes les compren a un productor de l’Empordà o de Lleida.

Mig any per ampolla

Per elaborar sidra, Mooma fa servir poma verda, Granny Smith. Aquesta poma més àcida ofereix un PH més baix que d’altres varietats. El procés de producció comença rentant la poma per triturar-la i passar-la per una premsa on s’extreu la part del suc de poma. «Ens queda una part sòlida que l’utilitzem per alimentació animal i compostatge de camps que no tenim plantats», detalla el director de la companyia.

Posteriorment, passen el líquid per un filtre i fan una decantació a la nit. «L’endemà comencem a fer la primera fermentació, la no alcohòlica, on al matí afegim els llevats i es comencen a menjar el sucre», relata.

Pau Frigola, director de Mooma / Eduard Martí

«Quatre setmanes després aconseguim els 6 graus d’alcohol característics de la nostra sidra i hem de començar la segona fermentació, l’alcohòlica». En aquest punt la companyia puja la temperatura uns 18 graus i comença un procés que triga de quatre a sis mesos, on l’àcid de la poma es comença a descompondre. «Ens queda una sidra molt més rodona», diu Pau Frigola. «Per tenir una ampolla de sidra necessitem mig any i aproximadament de dos quilos de poma en fem un litre». Tot i això, Mooma té al seu catàleg sidres que allarguen aquest procés a un any.

L’any passat van produir 60.000 litres de sidra. Enguany preveuen que aquesta xifra s’incrementi fins als 65.000 litres.

Créixer fora de Catalunya

«El nostre procés no s’acaba amb la sidra i anar-la a vendre. Tenim un restaurant propi a la mateixa sidreria i un altre a la Cerdanya, que es diuen Mooma. Aquí és on acabem de donar el nostre valor afegit al producte. Venem aproximadament un 50% de la nostra producció als mateixos restaurants», exposa Frigola. El 50% restant el venen a distribuïdors, hostaleria, hotels, restaurants, petita botiga i supermercats.

Got amb sidra de Mooma. / Eduard Martí

Pràcticament totes les vendes de Mooma són a Catalunya. «A l’hora d’obrir mercat fora és més difícil, perquè no som una zona coneguda en l’elaboració de sidra», explica el director de Mooma. Tanmateix, la companyia vol vendre més enllà de Catalunya. Primer es marca com a objectiu créixer a nivell català per després començar a vendre a tot l’Estat.

En total, la companyia familiar treballa unes 100 hectàrees de pomeres i compta amb una plantilla d’entre 80 i 100 empleats. D’aquests, un petit percentatge es dediquen a la producció de sidra. «És molt estacional, a la productora podem arribar a tenir 10 o 12 persones i després al llarg de l’any 5 o 6», diu Frigola. El director explica que el grup familiar factura actualment uns 8 milions d’euros. Una xifra que és complicada separar-la en les diferents activitats de l’empresa, ja que gran part de la seva estructura és circular.

Una sidra guardonada

Les sidres de Mooma han rebut diferents guardons, un fet que segons Frigola demostra que «les nostres sidres agraden a casa nostra, però si anem a fora també agraden». La beguda empordanesa va ser distingida a finals del 2023 amb quatre premis a la cinquena edició del Sagardo Forum, un certamen internacional a Sant Sebastià (País Basc).

Sidres de l'empresa baixempordanesa Mooma / DdG

La marca va ser premiada en tres de les nou categories del concurs, que va comptar amb la participació de més de 250 sidres provinents de diversos països d’arreu del món. La distinció més alta va ser adjudicada a la sidra Ancestral Reserva, amb la medalla d’or en la categoria Espumoses Premium gràcies als 90.7 punts que se li van atorgar. Les sidres Mooma i Ancestral Criança van guanyar la plata en les categories Modernes i Espumoses Premium, amb 81.9 i 86,5 punts, respectivament. I la Sidra Envellida va obtenir 73.9 punts i el bronze a la categoria Acidesa dominant.

A més, a la tardor, Mooma també va ser premiada al Saló Internacional de les Sidres de Gala (SISGA) i al Nordic International Cider Awards (NICA). A Astúries, va ser guardonada en 3 de les 14 categories i en una d’elles, la que designa la millor sidra de pera, va obtenir la distinció Premium, la més destacada de totes. La Sidra Ancestral Reserva familiar va rebre la distinció de Plata en la categoria Millor sidra de Copa Brut, mentre que el Bronze en la categoria Millor Sidra de Copa Seca va ser per a la Sidra de Poma, tots dos productes elaborats per la companyia catalana.

Als NICA, que tenen lloc anualment en un país del nord d’Europa i aquest 2023 el va acollir Riga (Letònia), la Sidra Envellida de Mooma va obtenir una puntuació de 80 sobre 100, rebent la distinció de Plata en la categoria de fusta o envellida en barril.

