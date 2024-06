El Sónar ja no s’entén (per fi) sense el Sónar+D

Molt, molt abans que la intel·ligència artificial (IA) es convertís en l’amulet que suposadament solucionarà tots els problemes del present i del futur, el Sónar+D ja havia apostat amb determinació per explicar a la màxima escala què són i per a què serveixen aquests sistemes, fonamentals en la quarta i la cinquena revolucions industrials.

Ara que la IA és crònica, poques trobades sectorials com aquesta tenen tanta legitimitat per explorar, primer, i explotar, després, el tòpic, sobretot, en el seu hàbitat natural, això és, les indústries creatives. El creixement de la fira digital associada al festival musical homònim no s’ha detingut, malgrat la interrupció per la pandèmia de la covid-19.

Aquesta és la raó que justifica l’empat d’aquest any, visible en la convocatòria que se celebrarà la setmana que ve, del 13 al 15 de juny, en la 31a edició del Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona, que presentarà més de 200 directes, DJ sets, conferències i workshops entre Sónar de Dia, Sónar de Nit i Sónar+D.

Els artistes, productors, DJs i cantants continuaran despertant més interès, congregant més públic i encapçalant més titulars que el maquinari, el programari o les aplicacions que es desvetllin aquest 2024. Però l’interès i el potencial d’innovació i desenvolupament d’aquells que trepitjaran els escenaris no serà superior a la influència dels participants en l’extensió tecnològica del festival. Aquest és l’empat: el Sónar marcarà primer i el Sónar+D igualarà el resultat de seguida. Al final, tothom hi guanyarà, en especial els assistents a una cita que resulta tan reveladora com el Mobile World Congress -o més-.

Per ordre alfabètic, els músics convidats a Barcelona practiquen estils tan diferents com l’ambient, el black metal, el drum’n’bass, el gabber, el happy hardcore, l’hyperpop, el memecore, el post-club o el post-punk. La lectura més comuna -i fàcil- diu que el festival és cada vegada més eclèctic i heterogeni. Una anàlisi més profunda condueix a una altra conclusió: els organitzadors ja no es poden permetre confiar en allò que els ha fet grans.

Precisament perquè ells també s’han fet grans, han canviat els gèneres i formats per les actituds, la voluntat, els neguits i gairebé la necessitat. El Sónar és més que electrònica d’avantguarda de dia i ball frenètic de nit. Si vol sobreviure, ha de ser equivalent a la novetat, la ruptura i la sorpresa, sense deixar de ser comercial. I, si cal, vulgar.

Anticipar-se al demà

El risc, l’ha assumit el Sónar+D, evitant allò previsible i anticipant-se al demà. Sense por, com un dia va fer la secció musical. Potser el públic madur que s’ha desconnectat de les pistes de ball podria aprendre més en aquesta fira digital que als cursets de formació que munta la seva empresa per complir amb el seu pla estratègic.

No és notícia que hi tornin figures pioneres del dance, perquè així ha estat en els tres últims sexennis. Ni que les escenes locals hi enviïn els seus millors ambaixadors, ja que darrerament han tingut llocs privilegiats als cartells. Les rimes i els ritmes de CASISDEAD, Marie Davidson, ABHIR, Judeline, Kabeaushé, pablopablo, Toya Delazy, Dyce, JASSS, Eliza Rose b2b Dan Shake b2b Sally C, DJ Gigola, Blck Verushka, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, BLEX o Club Cringe miren a l’horitzó.

La xerrada de la investigadora Kate Darling al Sónar + D també de l’any passat. / Andy Kelly

Però qui probablement es deixarà més diners a les barres serà l’audiència mobilitzada per Laurent Garnier, Richie Hawtin, Paul Kalkbrenner, Charlotte de Witte, Air, Sevdalitza, Jessie Ware, Kaytranada, Ben Böhmer, Vince Staples, Folamour, Soto Nansa, Adriatique, VTSS, Olof Dreijer & Diva, Kerri Chandler, Floating Points i Yerai Cortés.

«Perills i dubtes associats»

Per compensar, Generating Panic? serà el títol, tan explícit com provocador, de la conferència inaugural del Sónar+D. A partir de llavors, s’hi abordarà «la implementació massiva» de la IA, en paraules dels portaveus d’aquest artefacte imparable, els quals no eludeixen parlar dels «perills i dubtes associats» a l’etiqueta IA i al desfici que comporta.

Per progressar en la línia correcta, hi haurà fòrums de debat, xerrades i performances a càrrec de referents com Marta Verde, Nicole L’Huillier, Sasha Costanza-Chock o Micaela Mantegna; i de les companyies Superblue o Moment Factory, i de comissaris d’iniciatives divulgatives com TED, The Conference, OFFF o A MAZE.

L’ambiciós plantejament de l’anomenada Sónar Week transformarà la capital catalana en el centre geogràfic de la cultura digital al món. Les programacions de l’OFFSónar, THE CUBE, +RAIN Film Festival i el SonarMies s’afegiran a les propostes de base. Les aliances arribaran a projectes i institucions com AI & Music powered by S+T+ARTS, TIMES (The Independent Movement for Electronic Scenes), la Casa Batlló, el pavelló Mies van der Rohe, la Fundació Banc Sabadell o la Universitat Pompeu Fabra.

