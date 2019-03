Les exportacions de les empreses gironines cauen un 4,9% al gener

Les exportacions de les comarques gironines van caure un 4,9% al gener, segons les dades avançades pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Les vendes a l'exterior van representar 420 milions d'euros, d'acord amb les xifres provisionals. En el cas de Girona, els dos principals sectors mostren símptomes d'estancament i retrocés. Així l'alimentació només va créixer un 0,9%, mentre que la química va caure al gener un 20%.

Pel que fa a Catalunya, va caure un 2%, que contrasta amb el creixement del mateix mes de l'any passat, quan les exportacions van pujar un 9%, i la xifra absoluta global va situar-se en els 5.821,6 milions. Els principals sectors que han empès les exportacions a Catalunya a la baixa són el dels productes energètics, que va caure un 16,3%, i la indústria automobilística, que va disminuir un 15,7%, amb les vendes de cotxes i motos caient un 22,1% respecte al mateix mes del 2018.

En canvi, el sector on van créixer més les exportacions va ser el dels béns d'equip, un 7,5%, en especial per l'augment de vendes en material de transport ferroviari (+45,6%) i per carretera (+114%). Les vendes de maquinària per indústria han crescut un 6,4%.

Pel que fa a les importacions de Catalunya al mes de gener, van créixer un 2,6% interanual, fins als 7.730,5 MEUR. Tot plegat, situa el dèficit comercial de Catalunya del mes de gener en els 2.203,7 milions, un 18,1% més que l'any passat.

Pel que fa a Espanya, el dèficit comercial es va situar en 4.483 milions d'euros al gener, la qual cosa suposa un increment del 13,9% respecte al mateix mes de l'any anterior, després que les exportacions caiguessin el primer mes de l'any un 1,3%.

Malgrat aquesta caiguda, les vendes espanyoles a l'exterior van sumar 22.525 milions al gener, el segon major valor per a aquest mes de la sèrie històrica després de gener de 2018, mentre que les importacions es van incrementar un 0,9%, fins als 27.009 milions d'euros.

La taxa de cobertura (el quocient entre exportacions i importacions) es va situar en el 83,4%, enfront del 85,3% de gener de 2018. En termes de volum, les exportacions van descendir un 2,2%, ja que els preus, aproximats pels índexs de valor unitari, van créixer un 0,8%; mentre que les importacions es van incrementar un 1,1%, perquè els preus van caure un 0,2%.

El saldo no energètic va llançar un dèficit de 1.880 milions d'euros, superior al dèficit de 1.124,4 milions registrat en el mateix període de l'any anterior, i el dèficit energètic va disminuir un 7,4%, fins als 2.603 milions, per sota dels 2.811 milions d'un any abans.

La caiguda de les exportacions espanyoles al gener de l'1,3% contrasta amb l'augment de l'1,7% a Alemanya, del 2,9% a Itàlia i del 5,2% a França, així com l'alça del 2,2% a la UE i del 2,4% en la zona euro. A Regne Unit també van caure (-1,7%). Fora de la UE, es van incrementar les exportacions a la Xina (+8,5%) i van baixar al Japó (-8,4%).



Cauen les vendes a la UE

Sobre les destinacions de les exportacions espanyoles, les dirigides a la UE, que representen el 67,3% del total, van caure un 2,3% al gener i les vendes a la zona euro (el 52,2% del total) van descendir un 3,1%, mentre que les destinades a la resta de la UE (el 15% del total) van augmentar un 0,7%.

Les vendes a terceres destinacions (el 32,7% del total) van ascendir un 0,7% al gener, amb increments de les exportacions a Àfrica (+12,8%), Amèrica del Nord (+5%) i Àsia exclòs Orient Mitjà (+3%). Per contra, van retrocedir les destinades a Oceania (-15,9%), Orient Mitjà (-9,3%) i Amèrica Llatina (-4,8%).

Per països, destaquen els augments de vendes al Canadà (+30,2%), el Perú (+27,8%), Egipte (+24,9%), Corea del Sud (+23%) i els Estats Units (+1,9%), mentre que es van reduir les exportacions a l'Argentina (-41,4%), Austràlia (-16%), el Brasil (-11,2%), la Xina (-6,6%) i el Japó (-4,2%).

Les comunitats amb més creixements en les seves exportacions van ser Cantàbria (34,4%), seguida pel Principat d'Astúries (+20,2%) i Navarra (+19,8%). En canvi, els majors descensos es van donar a Galícia (-26,2%), Illes Balears (-18,8%) i Canàries (-12,5%).