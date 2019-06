Els catalans destinen de mitjana la meitat del seu salari per pagar el lloguer

Els catalans destinen el 49,2% de la seva nòmina al pagament del lloguer, segons un estudi de Fotocasa i Infojobs. El desembre del 2018 el preu mitjà de l'habitatge de lloguer era de 12,16 euros per metre quadrat -972,9 mensuals- i el salari mitjà de 23.727 euros bruts anuals -1.977,29 mensuals-, per la qual cosa és necessari gairebé la meitat del salari per pagar el lloguer d'un habitatge d'uns 80 metres quadrats. Tot i la xifra, aquesta s'ha reduït lleugerament respecte al desembre del 2017, quan es destinava el 50,5% del salari. Continua però per sobre de la mitjana estatal, que és del 33,9%, amb un increment de 2,9 punts percentuals en els darrers dos anys. En aquest sentit, el preu mitjà de l'habitatge de lloguer a l'Estat era de 8,30 euros el metre quadrat i el salari brut 23.478 euros.

L'estudi destaca que el preu mitjà del metre quadrat de l'habitatge de lloguer ha crescut més del que ho han fet els salaris, per això es registra aquest increment del percentatge que un ciutadà ha de destinar per pagar la mensualitat de l'arrendament. La directora d'Estudis de Fotocasa, Beatriz Toribio, ha explicat que els estudis que realitzen demostren que "a l'Estat hi ha un important problema d'accés la mercat de l'habitatge, tant en compra com en lloguer" i ha apuntat que un dels principals factors que ho explica és que el preu de l'habitatge "s'ha encarit a un ritme molt més ràpid que el poder adquisitiu dels espanyols".

La responsable de comunicació d'InfoJobs, Judith Monmany, ha afirmat que tot i que es recupera l'ocupació, els salaris "gairebé no es mouen", ja que el 2018 van créixer un 0,6 respecte a l'any anterior, increment que "no és suficient per a recuperar poder adquisitiu ja que l'IPC ha crescut en major mesura, un 1%".

L'estudi demostra diferències destacades entre comunitats. Així, la Comunitat de Madrid lidera el rànquing ja que els ciutadans necessiten el 51,1% del seu salari per pagar el lloguer, amb un salari brut anual de 24.713 euros i 1.052,7 euros mensuals de lloguer. A més, és la comunitat on més han crescuts els lloguers, en concret, un 14,9% en comparació amb desembre del 2017.

La segona posició l'ocupa Catalunya, amb un preu de lloguer de 972,9 euros mensuals per a un pis de 80 metres quadrats. País Basc (10,22 euros/m2) i les Illes Balears (9,83 euros/m2) la segueixen, amb un 40% del salari necessari per pagar el lloguer.

En canvi, Extremadura és la comunitat amb els lloguers més econòmics amb un preu mitjà de 341,35 euros mensuals i un salari brut promig de 1.873,12 euros al mes. Amb això, els extremenys han de destinar el 18,2% del seu salari al pagament del lloguer. Castella-La Manxa i La Rioja la segueixen amb un preu mitjà de 4,87 euros el metre quadrat i destinant el 21,5% i el 21,2% del salari, respectivament.