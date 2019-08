La mediació d'assegurances a Catalunya genera 827,34 milions el 2018

La mediació d'assegurances a Catalunya va generar el 2018 un total de 827,34 milions d'euros, un 1,84% més que el 2017, malgrat la reducció de cinc entitats. Segons indica l'informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC) que cada any fa la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat, el sector de la distribució d'assegurances privades va tancar el 2018 amb una tendència de creixement tant en Vida com en No Vida, amb un 2,22% i un 1,77%, respectivament. A més, van incrementar un 1,19% els mitjans personals afectes a l'activitat i es va accelerar la inversió bruta en béns materials, amb un 69,57%. Aquestes dades s'extreuen de la documentació aportada per 566 corredors d'assegurances i 98 agents vinculats inscrits a Catalunya.

L'informe de la DEC, que es pot consultar a la web del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat, té com a objectiu mesurar la salut del sector de la distribució d'assegurances privades. D'acord amb les dades que reflecteix, l'evolució de les carteres intermediades va registrar un comportament positiu i homogeni en Vida.

Amb tot, els agents d'assegurances vinculats van cedir posicions en No Vida. Així mateix, els corredors d'assegurances, amb un nombre d'entitats similars respecte a l'any anterior, van incrementar la seva cartera de Vida en un 2,30% i en No Vida en un 2,48%.

D'altra banda, els agents d'assegurances vinculats, amb un 6,12% menys d'entitats respecte al 2017, també van augmentar la seva cartera en Vida, amb un 1,53%, mentre que en No Vida va disminuir un 6,95%.

Pel que fa al pes dels diferents rams de No Vida, autos segueix encapçalant la llista, amb un 36,16%, seguida per assistència sanitària (13,55%), multirisc de la llar (9,78%), responsabilitat civil (8,8%) i multirisc industrial (7,10%).

A part, l'informe també destaca el creixement d'un 208,15% en volum de primes intermediades en assegurances de caució, seguit d'assistència i dependència, amb un 37,72% i un 14%.

Finalment, el 2018 es va registrar una disminució d'un 22,07% en robatori i d'un 12,86% en assegurances agràries combinades, mentre que transports, crèdit i incendis i elements naturals també van decréixer en un 12,31%, un 6,69% i un 5,68%, respectivament.



Més de 3.000 treballadors

La DEC mostra que les empreses de mediació d'assegurances inscrites a la Generalitat ocupen a un total de 3.310 persones, de les quals 1.150 són dones, xifra que representa un increment de l'1,2% respecte al 2017.

Aquestes empreses proporcionen 68.943,70 hores de formació al seu personal amb una inversió anual en aquest concepte de 328.437,25 euros. La majoria d'aquestes companyies tenen concertats contractes de distribució amb un ventall d'entre 7 i 15 entitats asseguradores i el 91,87% situen la seva facturació per sota dels 3 milions d'euros. A part, el conjunt de les sumes asseguradores per responsabilitat civil professional puja a 3.576,93 milions.