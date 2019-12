Rodalies una inversió pendent

Un dels temes pendents és la millora del servei de rodalies i regionals a Catalunya, que ha rebut una inversió molt inferior a les necessitats detectades. Una de les causes de la poca inversió és la baixa execució pressupostària d'Adif i Renfe. Aquesta manca sostinguda ha provocat que l'estat de manteniment de les línies i la seva modernització no sigui la idònia, ni pel transport de mercaderies ni pel de viatgers. Cal també apropar la capacitat decisòria del territori per millorar.