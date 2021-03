Entra en vigor l'acord fiscal d'Espanya amb Gibraltar i el Regne Unit

L'acord sobre fiscalitat subscrit per Espanya i el Regne Unit sobre Gibraltar ha entrat en vigor aquest dissabte. L'acord persegueix l'eliminació del frau fiscal i els efectes perjudicials derivats de les característiques del règim fiscal de Gibraltar, territori que si bé mai ha figurat en la llista de paradisos fiscals de la UE sí que estava inclòs en la llista espanyola aprovada el 1991. El text estableix regles clares per resoldre més fàcilment els conflictes de residència fiscal de les persones físiques i empreses que puguin sorgir per la falta de correspondència entre el lloc efectiu de residència i la inscripció com a resident.

El nou marc legal publicat al Butlletí Oficial de l'Estat busca evitar la utilització de societats subjectes al règim fiscal de Gibraltar per residents fiscals a Espanya o per a la realització d'activitats econòmiques a Espanya. Passa a considerar que les persones jurídiques o entitats gibraltarenyes tenen residència fiscal a Espanya quan localitzen la majoria dels seus actius en territori espanyol, si obtenen la major part dels ingressos o quan la majoria dels propietaris o directius són residents en territori espanyol.

L'acord, segons defensa el Govern, constitueix «una eina eficaç en la lluita contra l'evasió fiscal i crea els instruments necessaris per a aquest fi». A més, recalca que «no suposa cap canvi respecte a la posició espanyola quant a la sobirania i jurisdicció en relació amb Gibraltar».

Tot i que des del Govern s'ha assenyalat en tot moment que el proposat per Madrid i Londres ha tingut molt bona acollida entre la resta de socis, l'acord fiscal ajudarà a resoldre qualsevol eventual inquietud que pugui tenir algun estat membre ja que ofereix una «seguretat addicional» en matèria fiscal. L'entrada en vigor de l'acord fiscal ara ha sigut possible després d'haver completat Espanya el seu procés de ratificació, amb l'aprovació del mateix al Congrés i al Senat. L'esmentada aprovació es va fer amb polèmica, ja que en el cas de la cambra Baixa, el mes de juliol passat, PP i Vox van votar-hi en contra.

L'acord cal emmarcar-lo al memoràndum d'entesa assolit el passat 31 de desembre per Espanya i el Regne Unit sobre Gibraltar i que ha de servir de base per a l'elaboració d'un acord entre Londres i la UE sobre el Penyal i que a la fi significarà la inclusió d'aquest territori en l'espai Schengen. Els dos governs confien que l'esmentat acord pugui segellar-se en sis mesos, però fins ara la Comissió Europea no ha publicat el marc negociador perquè pugui iniciar-se el procés.