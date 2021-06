La campanya d'estiu generarà 62.790 contractes a Catalunya, un 24,6% més respecte a l'any passat. Així ho indiquen les previsions de contractació publicades aquest dilluns per Randstad, que situa Catalunya com la segona comunitat que crearà més ocupació –un 13,3% del total de l'Estat-, només per darrere d'Andalusia. Malgrat l'increment de l'activitat econòmica després de la crisi de la covid-19, el volum de contractació serà vora un 30% inferior respecte als nivells previs a la pandèmia. Al conjunt de l'Estat, Randstad preveu que es generin 438.550 contractes durant la campanya d'estiu, un 20,7% més en comparació a l'exercici anterior però lluny dels més de 620.000 contractes signats el 2019.

Per demarcacions, Barcelona liderarà els volums de contractació a Catalunya. En nombres absoluts, està previst que les comarques metropolitanes generin 42.540 firmes, un 26,4% més en termes interanuals. Per sota apareixen Girona, amb 8.250 nous contractes (+20%), Tarragona, amb 7.790 contractes (+21,7%) i Lleida, amb 4.210 contractes (+22,3%).