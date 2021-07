El Fòrum Carlemany va escenificar ahir el relleu de la seva presidència a la gala anual celebrada al PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella. El president sortint, Francesc Bosch, va cedir la batuta a Sandra Masoliver, que presidirà el Fòrum durant els propers quatre anys. Bosch, director general de l’empresa de distribució de productes d’higiene professional Dibosch, ha estat al capdavant de l’entitat empresarial des del 2017, però també hi ha desenvolupat altres tasques com ara la de coordinador del Club de l’empresari, tutor del grup Juniors i membre del consell assessor. «Un dels reptes primers era trobar un equip que complís una següent etapa, i això és molt ric i és molt sa. Necessitem integrar persones que vagin gestionant de la millor manera cada etapa», va assegurar en relació a un relleu que s’ha anat forjant en els darrers sis mesos.

Sandra Masoliver és des del 2009 la directora general del Grup Masoliver dedicat a la importació, distribució i fabricació dins del sector del gran consum.

Va assegurar que entoma la presidència com un «repte», i que sota la seva direcció es vetllarà «per aportar coses noves al Fòrum i adaptar-se als temps que toquin».

Uns temps marcats per l’impacte de la covid, que va obligar l’entitat a celebrar la gala del 2020 de manera telemàtica, però que en aquest temps de pandèmia no ha aturat la seva activitat caracteritzada per les seves trobades de benchmarking on representants de les més de 100 empreses del Fòrum analitzen diferents vessants empresarials per compartir idees i millorar la gestió de les companyies.

Moltes de les principals empreses de Girona hi estan adherides i participen regularment en els 13 grups de benchmarking, que en els darrers 12 mesos han estat molt focalitzats en l’impacte de la covid en el teixit empresarial i social. Tot i la pandèmia durant el 2020 es van incorporar 12 noves empreses al Fòrum, que passen a engrandir la llista des que es va crear la institució el 2003. Són firmes consolidades que tenen diversos trets en comú, com ara que destaquen per la seva implantació al mercat i que compten amb importants plans de creixement.

Guardons i reconeixements

La gala d’ahir també va servir per entregar els guardons anuals que entrega la Fundació, en un retorn al format presencial tradicional celebrat a l’hotel Camiral del PGA Catalunya Resort. El Falcó Carlemany va ser concedit a la Fundació Autisme Mas Casadevall de Serinyà, entitat que té com a missió «millorar la qualitat de vida de les persones joves i adultes amb Trastorns de l’Espectre Autista».

Aquest guardó distingeix a aquella persona o entitat que de forma molt especial hagi contribuït amb la seva dedicació i el seu esforç a un Projecte Cívic i Social. Un projecte altruista que s’hagi distingit pel seu impacte positiu i sostenible en el seu entorn comunitari i que s’hagi convertit en dinamitzador i motor del progrés social i col·lectiu.

I el guardó al Soci d’Honor va ser per al doctor Bonaventura Clotet, referent muncial en la investigació contra el VIH, Cap de Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol, president de la Fundació Lluita contra la Sida, director de l’Iriscaixa i impulsor de #joemcorono.

El Fòrum va fer, com a any excepcional marcat per la covid, un reconeixement sanitari amb una taula rodona representada pel sector a les comarques gironines.