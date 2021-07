El Tribunal de Comptes ha arxivat la investigació incoada el juny passat arran d’una denúncia de Ciutadans pel rescat de l’aerolínia Plus Ultra per 53 milions d’euros per part del fons de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), han informat Europa Press fonts de la formació denunciant.

Es descarta així la tesi de la formació taronja sobre un presumpte menyscapte de fons públics. Per part de Ciutadans està previst presentar un recurs contra aquesta decisió, afegeixen les mateixes fonts.

La denúncia va ser presentada per la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, el seu portaveu adjunt al Congrés, Edmundo Bal, i el seu eurodiputat Luis Garicano el 7 de juny. Ciutadans havia reclamat a l’òrgan fiscalitzador investigar la responsabilitat de totes les autoritats per aquesta operació per dirimir si hi ha infraccions comptables, depurar quants diners s’han desviat i assegurar el retorn dels diners a les arques públiques.

L’admissió de la denúncia de Ciutadans va suposar l’obertura d’una peça d’Acció Pública i la designació d’un instructor de la Secció d’Enjudiciament d’aquest òrgan, que finalment no ha trobat indicis i ha acabat arxivant les actuacions.