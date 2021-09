Un restaurant especialitzat en sushi obrirà al local de l’antic Tony’s al número 1 de la pujada del pont de Pedra de Girona, a tocar de la plaça del Vi. Es tracta d’U35 Sushi and Drinks, una firma que ja compta amb un establiment a Platja d’Aro. L’obertura d’aquest restaurant, assessorat per la consultora immobiliària gironina Urbinium, està prevista per al proper 1 d’octubre. Segons va comunicar U35 Sushi and Drinks, «traslladarem la nostra mateixa essència del restaurant de la Costa Brava a la ciutat de Girona».

El restaurant està especialitzat en sushi de qualitat; ofereix plats de la gastronomia japonesa com ara yakisoba, nigiris, sashimi, gunkan, hosomaki o uramaki, entre d’altres. Entre els productes oferts hi ha gambes de Palamós, foie extra i carn de Girona, vedella d’importació Uruguaia i carn de Wagyu xilena. Recentment el restaurant U35 Sushi and Drinks de Platja d’Aro va ser guardonat amb el premi Travellers Choice 2021, que els situa entre el 10% dels millors restaurants en tot el món a TripAdvisor. «La nostra filosofia és respectar i sempre escollir la màxima qualitat en el nostre producte, a més a més de seguir innovant dia a dia per tal de sorprendre als nostres clients a partir de nous plats els quals els hi brindarà cada cop una nova experiència al nostre restaurant», van assegurar els responsables.

Un local estratègic

El local número 1 del pont de Pedra està estratègicament situat a la confluència entre la Rambla, el pont de Pedra i la plaça del Vi, en un immoble anomenat Casa Martorell. Fins ara estava ocupat pel Tony’s, un restaurant especialitzat en pernil ibèric i altres embotits. Abans havia albergat la pastisseria i bomboneria La Vienesa, que va tancar les portes el 2015.