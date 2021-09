La manca de semiconductors i microxips que aquesta setmana ha obligat a aturar la producció a la planta de Seat a Martorell ja es nota als concessionaris. L'espera per comprar un cotxe nou s'ha disparat, amb retards que en alguns casos superen els 8 mesos, i ha enfonsat les matriculacions de l'agost fins a un 34%, el pitjor nivell dels últims 10 o 15 anys. Com a alternativa, molts consumidors opten pels vehicles d'ocasió, però des de la patronal Fecavem avisen que l'estoc «també està minvat i reduït». «Si a finals d'any no tenim una recuperació ràpida de subministraments de peces, tindrem una baixada d'estocs important. És un perill que esperem que se solucioni com més aviat millor», avisa Jaume Roura, president de Fecavem i l'UPM.

A les comarques gironines, la falta de microxips ja està afectant les vendes, amb caigudes que podrien ser d'entre un 20 i un 30%. L'Associació d'empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions (CORVE) de Girona assegura que el problema s'incrementarà a partir d'aquest últim trimestre de l'any. El president de l'entitat, Jordi Solà, diu que els retards més grans es produeixen en vehicles que tenen molts sistemes multimèdia. Per la seva banda, Jaume Roura indica que el problema «més greu» a l'hora d'entregar els cotxes és en els d'entre 10.000 i 25.000 euros, els més utilitaris. El president de Fecavem admet que les esperes per a un cotxe nou, dependent de cada cas «es poden estar allargant a 10, 15 o 20 setmanes» en funció del vehicle.

El temps d'espera per rebre un vehicle configurat a la carta «s'ha duplicat» a les comarques gironines. Si bé fins ara un cotxe podria tardar un mes a arribar, ara «com a mínim» passen tres mesos, segons explica el president de CORVE. En aquells que incorporin més microxips en els seus sistemes, el retard es pot incrementar fins als vuit mesos. «No tenim xifres exactes perquè és una situació molt variable», explica Roura, que admet que el problema afecta totes les marques. La incertesa sobre la data d'entrega genera «moments delicats i preocupants» per als venedors, que volen donar el millor servei possible, però es troben amb «limitacions», afegeix.

Jordi Solà apunta que les marques europees són les que acumulen més retards en les entregues de vehicles. De tota manera, el president de CORVE puntualitza que en els últims mesos els cotxes de fabricació asiàtica també estan notant la falta de microxips i això també els fa retardar les entregues. Solà detalla que tants mesos d'espera ha portat molts consumidors a buscar cotxes d'ocasió. «Els preus d'aquest mercat estan incrementant», ja que garanteix als compradors una transacció més ràpida que en el cas dels cotxes configurats a mida. També ha detectat aquesta situació Roura. En el «pitjor agost de la història pel que fa a la venda de cotxe nou, la de vehicle d'ocasió s'ha incrementat», ha dit el president de Fecavem. «Hi ha més estoc, més disponibilitat, i el client té millor oferta de preu», afirma. Tot i això, Roura ha alertat que l'estoc del vehicle d'ocasió també s'està reduint per la crisi dels microxips.

D'altra banda, els concessionaris també han detectat que hi ha conductors que opten per reparar avaries costoses abans que comprar-se un cotxe nou per estalviar-se els mesos d'espera. El president de CORVE assegura que fa uns mesos, molts conductors optaven per canviar el vehicle, però ara veient els retards opten per reparar el que ja tenen. En aquest context, el president de Fecavem ha assegurat que la renovació del parc és «bàsica» en matèria de seguretat i reducció de les emissions i ha reclamat al govern espanyol subvencionar també la compra de vehicles amb motor de combustió. «A efectes de contaminació, avui es pot comprar tranquil·lament un dièsel o benzina que no són cotxes contaminants, perquè les tecnologies s'han adaptat al segle XXI», sosté.

Una crisi global

La crisi global de manca de semiconductors i microxips afecta totes les marques de vehicles i no se centra, només, en el mercat de l'automòbil. De fet, segons Roura, també president de la patronal de la metal·lúrgia UPM, la falta de matèries primeres com coure, acer, alumini o equips tancats que vénen de països asiàtics provoca una situació «preocupant» que amenaça la continuïtat d'empreses i llocs de feina. Roura avisa que la situació es pot agreujar a finals d'any, i exigeix una actuació contundent de les administracions. Coincidint amb la primera reunió del Pacte Nacional per la Indústria, el president de l'UPM diu que cal potenciar el sector «al màxim». Roura ha reclamat allargar els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i ajudar «econòmicament» a la indústria metal·lúrgica, amb un pes del 30% de tota la indústria catalana.