Les intervencions de Facua han aconseguit que un banc anul·li un càrrec de quatre cèntims per una compra a les Galerías Preciados de fa 26 anys. L’entitat reclamava a un veí de Còrdoba el deute per la compra, amb nou euros de comissió, que va dur-se a terme el 1995. Segons Facua Còrdoba, l’entitat fins i tot havia posat com a data de liquidació de la comissió.