Lecocq, una recerca de la identitat en català i en francès

«No és que la música en francès sigui un nínxol de mercat, és que així soc jo», assegura el bisbalenc Enric Mont Lecocq. Qui va ser líder del grup Medusa Box durant més d’una dècada, ha emprès ara camí en solitari sota el nom de Lecocq amb Sous la glace / Sota el gel, un primer àlbum en català i francès, les seves dues llengües maternes, en què busca reflectir la seva identitat dual.

«Medusa Box ens va servir a tots per créixer, però un cop acabat el projecte, jo volia continuar fent música i de forma natural va néixer un projecte per descobrir la meva llengua i noves sonoritats», explica Lecocq, que és de mare francesa.

«Si el projecte és un nou començament per definir-me com a artista, era una oportunitat també per acostar-me a una llengua que m’és molt propera, connectar amb mi mateix i al mateix temps amb el públic, però d’una altra forma», assegura el músic, que ha concebut aquest primer disc en solitari com una recerca de la identitat.

Lecoq, en una imatge promocional, a Colera. / Arnau Rovira

El formen una desena de cançons amb lletres que volen ser «una crítica a la societat, però d’una forma emocional». «Reflecteixen com m’afecten les coses amb les quals topo, com la velocitat a què passen les coses, la feina, les amistats... i ho associo a aspectes de la meva personalitat que fàcilment puc identificar d’on venen, de qui ho he heretat», explica. «Hi ha tot de frases que podrien haver dit els meus pares», diu, i afegeix que, de fet, hi ha un sampler amb la veu de la seva mare en un dels temes.

Amb un estil que es podria definir com a indie pop, però amb una mirada àmplia «i un so que s’ha anat construint a cada tema», Lecocq s’ha envoltat d’un cercle molt íntim per tirar endavant el disc, començant pel productor, Emili Bosch, també exMedusa Box i ara b1n0.

Així, per la sala de gravació hi han passats amics com Núria Graham als pianos, Malcus Codolà (b1n0) a la bateria, Artur Tort (El Petit de Cal Eril) als teclats, Pau Calero (Le Nais, The Tyets) també als teclats, Jordi Bosch al baix i Andrea Jofre als violins.

Amb una gestació integralment empordanesa, el disc ha estat gravat als estudis Cardamomo de la Bisbal d’Empordà, mesclat per Jordi Mora a Del Suono Moretti i masteritzat per Víctor Garcia a Ultramarinos Mastering.

Pel que fa als directes, Lecocq s’acompanyarà Emili Bosch al baix, Malcus Codolà a la bateria i Naima Ventura (Delight, Mtines, Miqui Puig) als teclats.

Després d’un primer tast per Setmana Santa al Brava Arts Weekend de la Bisbal i de l’estrena en directe el 17 d’abril a Barcelona, Lecocq està tancant dates pels mesos vinents a les comarques gironines. Entre les primeres, les Festes de Primavera de Palafrugell ( de juny) i el nou festival Intrèpid de Riudellots de la Selva (15 de juny).

La intenció és fer també algun concert a França, però ho té clar: «he de jugar bé les cartes, per no semblar un impostor ni aquí ni allà».

