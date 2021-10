Un dels actes més esperats de la Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances és la concessió del Premi Sol, instaurat pel col·legi el 1990 i que té com a objectiu distingir aquella entitat, organisme o institució d’àmbit nacional o internacional que s’hagi destacat per la seva tasca d’enfortiment i defensa de la figura del mediador col·legiat. Aquesta distinció també vol ser un reconeixement a l’entitat o organisme que hagi fomentat les seves relacions amb el col·legi i s’hagi destacat per les seves actuacions a favor del sector assegurador o pel seu compromís amb la societat. El premi té una gran trajectòria i aquest any arriba a la 32a edició.

Els finalistes d’enguany són: Adecose, Fiatc, Mutuacat, Reale i Plus Ultra. El nom del guanyador es desvetllarà durant l’acte de lliurament del premi que tindrà lloc el pròxim 21 d’octubre, durant l’acte institucional de la 47a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances.

El primer guanyador del Premi sol va ser la firma Cresa-Grup Allianz-RAS. Històricament durant aquestes tres dècades hi ha hagut molts guanyadors el que remarca el prestigi de rebre aquesta distinció. Entre les empreses que han aconseguit aquest reconeixement hi ha per exemple Fiatc, Generali, Plus ultra, Winterthur,Reale Assegurances, Liberty Seguros, Mapfre, Vitalicio o Sabadell Grup Assegurador. Altres guanyadors han estat el Consorcio de Compensación de Seguros, l’Agrupación Convenio RC Corredores, el Consejo General de los Colegios Mediadores de Seguros, la Real Academia española o la Mútua de Propietaris, entre d’altres.

La companyia d’assegurances Zurich va rebre l’any passat aquesta distinció i els altres finalistes el 2020 van ser Mapfre i Aemes.