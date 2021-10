L’aprovació demà al Consell de Ministres del nou projecte de llei d’Habitatge, confirmada ahir pel president del Govern, Pedro Sánchez, causa incertesa al sector immobiliari. Les angoixes dels professionals de la venda d’habitatges s’arrosseguen des de fa setmanes i s’han mostrat principalment a través de col·legis professionals i associacions de l’àmbit. La idea generalitzada és que l’obligació anunciada de destinar el 30% de les promocions a habitatge protegit paralitzarà projectes i inversions. El canvi legal s’emmarca en un escut social global davant la crisi i se suma a una situació d’increment dels costos de construcció i problemes per al compliment de terminis per la falta de matèria primera.

El projecte de la llei haurà de passar després el tràmit parlamentari. Tot i que el text final encara no s’ha divulgat, l’anunci de diverses mesures causa intranquil·litat en els sectors afectats. El text final es desconeix, encara que diferents veus del Govern de coalició han anat avançant algunes mesures que inquieten el sector immobiliari. Els punts principals de la nova normativa són la definició de grans propietaris als amos de 10 o més habitatges, la reserva del 30% de les promocions per a Habitatges de Protecció Oficial (HPO), un recàrrec de fins al 150% en l’IBI per a habitatges buits o la limitació dels preus del lloguer a les zones que estan tensionades.