El Govern espanyol espera ingressar uns 26.000 milions d’euros més a l’any amb la seva proposta d’augmentar 0,5 punts la cotització dels treballadors per pagar així les pensions dels jubilats del baby boom, segons van explicar fonts de la Seguretat Social. La primera versió del mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI) per augmentar durant 10 anys les quotes i portar així recursos extra a la guardiola de les pensions va ser presentada dimecres passat als agents socials. Els sindicats han valorat positivament les primeres línies del text, mentre que la patronal alerta que un augment de costos laborals pot llastar la recuperació econòmica.

El ministre José Luis Escrivá avança en la reforma per garantir la viabilitat del sistema públic de pensions i pretén fer-ho per la via dels ingressos. En contraposició a la proposta de l’anterior Govern del PP, que pretenia retallar la quantia de les pensions per contenir l’augment de despesa a causa de l’esperança de vida més gran, l’actual Executiu ha plantejat recaptar més per tenir matalàs i absorbir els futurs pensionistes de la generació del baby boom. La seva primera recepta és aquest augment transitori, fins al 2032, de les cotitzacions dels treballadors. Concretament en 0,5 punts, que es traduiria en uns 26.000 milions d’euros anuals (unes dues dècimes del PIB). Actualment, Espanya gasta el 12% del PIB a pagar les pensions i, davant l’augment de pensionistes, els càlculs de la Comissió Europea indiquen que aquest percentatge augmentarà en els propers anys.

Aquests 0,5 punts es traduirien per a les butxaques dels treballadors en uns 10 euros al mes més de quotes, en el cas d’un empleat amb un salari de 2.000 euros bruts al mes (el salari mitjà a Espanya, segons l’INE). O en 5 euros al mes més si el salari és de 1.000 euros. Qui haurà d’assumir aquest cost, empresaris o treballadors? Això encara no està definit i justament la negociació acaba d’arrencar.