La compravenda d'habitatges a Catalunya durant el mes d'octubre s'ha incrementat un 31,6% en termes interanuals i supera per primera vegada els nivells previs a l'esclat de la pandèmia. Segons les dades provisionals publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística, a Catalunya s'han venut 7.159 habitatges a l'octubre, un 1,8% més respecte al mateix mes de 2019. Les comarques de Girona i Lleida són els principals impulsors del mercat al país, tot i que les vendes a Tarragona també superen les xifres precrisi. Barcelona, malgrat registrar un fort creixement a l'octubre, és l'única demarcació on la compravenda d'habitatges es manté per sota els nivells previs a l'esclat de la pandèmia.

Durant el mes d'octubre, a Girona s'han venut 1.153 llars, un 50,9% més en termes interanuals i un 16,5% més en comparació a l'octubre de 2019. Pel que fa a la demarcació de Lleida, el nombre d'habitatges venuts ha ascendit a 397, un 32,8% més que l'any passat i també un 32,8% més que fa dos anys. Pel que fa a Tarragona, a l'octubre s'han notificat 1.088 vendes, un 24,3% més respecte a l'octubre de l'exercici anterior i un 11,7% més en comparació a 2019. A Barcelona s'han registrat 4.521 operacions a l'octubre, un 29,1% més en termes interanuals. No obstant això, la xifra és encara un 5,2% inferior a l'octubre de 2019, mesos abans que esclatés la crisi de la covid-19. De les 7.159 llars venudes a Catalunya, un 92,4% són habitatges lliures, mentre que la resta són habitatges protegits. Per altra banda, un 82% són llars usades, mentre que el 18% restant fa referència a habitatges nous. Catalunya és la cinquena comunitat de l'Estat on més s'han incrementat les compravendes d'habitatge durant l'octubre. Per davant es troben les Illes (+57,7%), Cantàbria (+41,2%), La Rioja (+41,1%) i el País Valencià (+32,7%). Pel que fa al conjunt de l'Estat, a l'octubre s'han registrat 46.242 compravendes d'habitatges, un 22,2% més en termes interanuals i un 6,7% més respecte a l'octubre de 2019.